До и после: опубликовано видео из пострадавшего от пожаров села Костанайской области

Фото: Борт №1

Между первыми и последними кадрами видео — меньше двух месяцев, сначала мы видим выжженное пожаром пепелище, а в конце ролика — новые уютные дома.

Telegram-канал Борт №1 опубликовал видео из Костанайской области. Всего за 30 секунд можно увидеть преоображение села, пострадавшего от крупного лесного пожара, передаёт BaigeNews.kz.

"Нам нужно около двух с половиной месяца, чтобы, как я обещал, каждый пострадавший человек, оставшийся без жилья, получит новый дом", — звучат в видеоролике слова президента.

В итоге строительство новых домов завершилось досрочно.

Ранее сообщалось, что накануне Дня Республики в Аулиекольском районе Костанайской области сдали в эксплуатацию и вручили ключи от новых домов пострадавшим от лесных пожаров. 91 семья теперь будет жить в построенном микрорайоне с символичным названием "Бiрлiк" в райцентре Аулиеколь. Дома построены из красного кирпича, имеют четыре комнаты и общую площадь в 100 квадратных метров.

Каждое строение расположено на участке в 10 соток. К домам подведены все необходимые коммуникации: вода, газ, свет, канализация. Внутренние работы выполнены в чистовом варианте.

Вдоль трассы продолжают садить молодыё деревья, работы планируют завершить до конца осени. Кроме того, в Семиозерном лесном хозяйстве появится собственный питомник по выращиванию сосен.

Развивать будут и социальную сферу района: в Аулиеколе построят инсультный центр, новый детский сад, а в горевшем селе Аманкарагай возведут ФАП, построят детский лагерь и спорткомплекс.

Напомним, природный пожар в Костанайской области разгорелся 2 сентября в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Сильный ветер осложнил работу пожарных, огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива, зашёл в населённые пункты. Пожар охватил сразу несколько аулов. Огонь удалось ликвидировать лишь 10 сентября, а вчера оставшиеся без крыши над головой погорельцы получили ключи от новых домов.

Генпрокуратура начала досудебные расследования по фактам пожаров в Костанайской области.