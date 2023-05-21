До 400 миллионов бюджетных тенге в год позволит сэкономить новое отделение в столичной больнице

Фото: Минздрав РК

В многопрофильной городской больнице №2 Астаны впервые открыто новое отделение госпитальной фармации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

"Главная цель – цифровизация системы поставок препаратов пациентам, ведение персонифицированного учета лекарственных средств. Здесь количество выдаваемых лекарств отслеживается автоматически. В этом и уникальность отделения: экономия в расходе на медицинские препараты. Кроме этого минимизируются риски некорректных назначений и лечения. По предварительным подсчетам проект позволит сэкономить до 400 миллионов тенге бюджета в год",— отметил руководитель столичного Управления общественного здравоохранения Тимур Муратов.

Проект отделения госпитальной фармации практикуется во всем мире, и является одним из международных требований. Сейчас по городу работают 9 стационаров, в дальнейшем планируется внедрить эту систему во всех многопрофильных больницах.

"Основная задача проекта — своевременное и качественное приготовление и расфасовка лекарственных средств по назначением врачей, также их доставка в клинические и пара-клинические отделения медицинской организации. Клиническим фармакологом назначение каждому пациенту дается по параметрам, как возраст, вес, противопоказания, суточная доза и прочее. При реализации этого проекта немаловажную роль сыграла готовность информационной системы Акгюн, которая функционирует в нашей клинике", — сказал главный врач ГМБ №2 Нурбол Турсынбаев.

Руководитель больницы представил проект нового корпуса, который в будущем объединит два отдельно стоящих здания клиники и станет хабом — приемного покоя. Именно здесь планируется открытие нового травматологического пункта для детей.

Для развития пациентоориентированной модели в больнице — Служба поддержки пациентов находится в шаговой доступности, внедрена электронная очередь, отработан алгоритм плановой госпитализации пациентов. В скором будущем, все желающие смогут видеть количество свободных койко-мест в онлайн-режиме. Это будет доступно также на сайте клиники.