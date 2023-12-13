До 35 случаев кори ежедневно регистрируют в Астане

Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова рассказала, что в столице Казахстана ежедневно регистрируют до 35 случаев кори, передаёт BaigeNews.kz.

По словам главного государственного санитарного врача столицы Сархат Бейсеновой, с марта 2023 года всего зарегистрировано 2 537 первичных случаев кори, в том числе 806 случаев подтверждённых диагнозов, из них 570 среди детей до 14 лет, 75 – среди подростков, 161 - взрослых.

Санврач подчеркнула, что 70% заболевших составили непривитые дети, 24 % - взрослые с неизвестным прививочным статусом.

"К сожалению, в настоящее время до сих пор имеют место отказы от вакцинации, в том числе лиц, находившихся в тесном контакте с больным корью. Среди заболевших корью в 48 % (267) инфицированные дети не вакцинированы в плановом порядке в связи с отказом от вакцинации, в 27 % (151) - по медицинскому отводу, в 17% (98) - по недостижению прививочного возраста и 7% по причине халатного отношения родителей", - сказала Сархат Бейсенова.

Она также отметила, что экстренная вакцинация в очагах проводится в течение первых 72 часов с момента последнего контакта с больным корью с целью своевременной защиты непривитых лиц от инфицирования и предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Главный санврач столицы напомнила, что для стабилизации ситуации по кори проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия: сейчас вакцинировано 20 302 человека.

По её данным, охват от подлежащих вакцинации составил 16,8%, в том числе было привито 5 317 детей шести -10 месяцев, 7 171 ребёнок от двух до четырёх лет, 3 488 медработников. Кроме того, допривито 4 326 детей, не получивших прививку своевременно по календарю прививок. В очагах привито 1 886 контактных лиц до 30 лет. В рамках плановой вакцинации против кори привито 22 780 детей в возрасте 12-15 месяцев, 22 700 детей шести-семи лет.