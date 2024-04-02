До 2030 года будет построено 20 новых водохранилищ - Минводы

О ситуации по водохозяйственным объектам на заседании правительства доложил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Нуржан Нуржигитов сообщил, что на начало паводкового периода на 94 водохранилищах республиканской собственности были созданы свободные емкости для принятия паводковых вод и ее пропуска.

По состоянию на 1 марта средняя свободная емкость водохранилищ составила 60%.

"С учетом прогнозных данных Казгидромета на третью декаду марта был произведен сброс с водохранилищ более 400 миллионов кубометров воды для обеспечения дополнительных свободных ёмкостей. Это позволило дополнительно принять 3 кубокилометра воды с началом паводкового периода", - отметил министр.

На 1 апреля в водохранилищах имеется свободный остаток для принятия более двух кубокилометров воды.

Согласно прогнозу Казгидромета на краткосрочный период с 30 марта по 5 апреля, существует риск увеличения объема воды по некоторым водохранилищам. Минводы ведется работа по своевременному пропуску воды, местными исполнительными органами своевременно предоставляются соответствующие сведения в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Нуржигитов сообщил, что до 2030 года планируется завершить строительство 20 новых водохранилищ на территории 9 областей.

"Ввод в эксплуатацию 20 водохранилищ позволит снизить риск затопления 70 сельских населенных пунктов с населением 137 тысяч человек. На сегодняшний день министерством ведется разработка проектно-сметной документации по 9 объектам, в том числе завершаются работы по 5 объектам", - сказал министр.

Кроме того, на территории 9 областей начнутся работы по реконструкции 15 действующих водохранилищ, что позволит снизить риск затопления 64 населенных пунктов с численностью населения 75 тысяч человек.