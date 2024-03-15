До 20 градусов потеплеет в Казахстане в ближайшие дни

Постепенное повышение температуры воздуха прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Ожидается постепенное повышение температуры воздуха в южной половине республики до 8-20 тепла, в северной половине до 0-8 тепла.

Между тем, в предстоящие трое суток на западе, северо-западе, в конце недели на востоке Казахстана, 17-18 марта в Кызылординской области, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды.