До 20 градусов потеплеет в Казахстане в ближайшие дни
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Постепенное повышение температуры воздуха прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
Ожидается постепенное повышение температуры воздуха в южной половине республики до 8-20 тепла, в северной половине до 0-8 тепла.
Между тем, в предстоящие трое суток на западе, северо-западе, в конце недели на востоке Казахстана, 17-18 марта в Кызылординской области, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды.
"Сильные осадки, в виде дождя и снега прогнозируются 18 марта в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, сильный дождь днем 16, сутки 17 марта в Мангистауской области.
Погода без осадков установится 16-17 марта в Туркестанской области, 17-18 марта в северных, юго-восточных и центральных областях страны, 18 марта на востоке Казахстана. По республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, на севере, востоке, в центре низовая метель", - говорится в сообщении.
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