До 10 лет лишения свободы грозит участникам "Народного Совета" в СКО - прокуратура

Прокуратура Северо-Казахстанской области сделала заявление по нашумевшему собранию "Народного Совета" в г. Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

По результатам тщательной проверки дела, прокурорами были установлены признаки сепаратизма.

"30 марта 2023 года Департаментом Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование по факту сепаратизма. В этот же день по указанию прокуратуры области по делу образована межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников ДКНБ, ДП, ДЭР, антикоррупционной службы области, назначены процессуальные прокуроры", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре отметили, что в ходе следствия установлено, что 19 марта 2023 года в городе Петропавловске в помещении здания колледжа Северо-Казахстанского университета состоялось собрание участников группы "Народный Совет" в количестве 20 граждан областного центра, которые позиционируют себя наследниками СССР.

"В ходе собрания заявили о создании независимого от Республики Казахстан Народного Совета города Петропавловска и приняли "Декларацию Народного Совета города Петропавловска Северо-Казахстанской области", в которой не признают легитимность и законность создания государства Казахстан и отрицают ее независимость посягая на его Конституционный строй и территориальную целостность. В ходе досудебного расследования проведены многочисленные следственные мероприятия имеющие значение для дела, в т.ч. назначены различные экспертные исследования. Согласно выводам комиссионной судебной психолого-филологической экспертизы с участием политолога и других специалистов установлены признаки сепаратизма",- сообщили в прокуратуре.

Кроме того в прокуратуре региона добавили, что на основании собранных материалами уголовного дела доказательств в отношении трех членов "Народного Совета" действия квалифицированы по статье 180 части 2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан как пропаганда и публичные призывы к нарушению унитарности и целостности Республики Казахстан с использованием средств массовой информации и сетей телекоммуникаций и по статье 179 Уголовного Кодекса пропаганда подрыва безопасности государства.

Отмечается, что указанные лица задержаны в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан и водворены в изолятор временного содержания. Санкция данной статьи предусматривает безальтернативную меру наказания в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация не подлежит разглашению.

В настоящее время следственные действия продолжаются, и в отношении остальных участников собрания будет дана объективная и всесторонняя правовая оценка, говорится в сообщении прокуратуры. Также отмечается, что прокуратурой области ход досудебного расследования взят на особый контроль.