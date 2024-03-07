Для женщин-учёных Казахстана учреждена спецнаграда

Для женщин-учёных РК учреждена специальная награда имени первой женщины академика Казахстана и Средней Азии Найли Базановой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования.

В преддверии Международного женского дня в Алматы прошла встреча президента Национальной академии наук (НАН) Ахылбека Куришбаева с более 70 женщинами-учёными со всех регионов страны, им были вручены почётные грамоты НАН.

Куришбаев обратил внимание на то, что огромную роль в развитии науки играют именно женщины, доля которых составляет почти 60% от общего числа учёных. Женщинам-учёным были вручены награды.