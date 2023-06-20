Для тушения сухостоя в Астане выделяют дополнительные вертолёты

Фото: МЧС РК

Столичные пожарные продолжают бороться с горящим сухостоем в районе Нура около озера Талдыколь. Место ликвидации ЧС посетил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Глава ведомства дал распоряжение по эффективному задействованию группировки сил и средств для ускоренной ликвидации пожара, а также поручил дополнительно привлечь авиатехнику "Казавиаспаса" министерства по чрезвычайным ситуациям.

"В настоящее время дополнительно привлечён борт МИ-8 "Казавиаспас" с водосливным устройством, которым на текущий момент уже осуществлено 17 сбросов воды — это 51 тонна воды. С начала тушения пожара вертолётами министерства обороны и АО "Казавиаспас" осуществлено 59 сбросов воды — это ориентировочно 198 тонн воды", - говорится в сообщении.

В МЧС также рассказали, что в тушении пожара задействованы 185 человек личного состава и 37 единиц техники ДЧС города Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей, а также шесть поливомоечных машин акимата города.

Отметим, что на 21:00 понедельника, 19 июня, пожар был локализован, его общая площадь составила 80 гектаров.

Накануне столицу окутал жёлтый дым от горевшего камыша в районе Нура около озера Талдыколь на солончаковой местности. Уже через несколько часов ситуация с задымлением в городе ухудшилась. Жители жаловались на затруднённое дыхание и сильный запах гари на улице и в квартирах. "Казгидромет" зафиксировал в воздухе повышенное количество токсичных веществ. Норма диоксида азота была превышена в два раза.