Для сбора гуманитарной помощи семейчане установили юрту

Юрта помощи разместилась около центральной городской мечети. Каждый день национальное жилище до потолка наполняется "добрым грузом", которое затем складируют в бортовые автомобили. За 10 дней в этом этнопункте собрали груза на 10 ГАЗелей, которые скоро отправятся в Костанай. Вторая крупнейшая площадка для помощи расположилась в здании областного Дома дружбы. Что семейчане передают жителям северных и западных регионов страны, узнал корреспондент BaigeNews.kz.

В начале апреля группа водителей из любительского движения "Газель клуб Семей" организовала акцию по сбору гуманитарного груза для тысяч людей, которые на неопределённое время лишились своих домов из-за водной стихии.

Начиная с 3 апреля несколько владельцев бортовых авто с утра до позднего вечера проводили на стоянке около мечети Абая в левобережье. Объявления о добром намерении они распространяли по своим чат-каналам, на одной из машин натянули баннер с номер телефона для мобильных переводов.

Мужчины собирали помощь с 9 утра до 22 часов. Однако люди приносили сумки и поздно ночью, когда на месте уже никого не было. Поэтому имам предложил устроить на территории мечети юрту. Она стала круглосуточным пунктом приёма вещей. С каждым днём слава о войлочном доме доброты преодолевала десятки километров, и в Семей стали привозить помощь не только горожане, но и жители отдалённых сёл и районных центров.

Волонтёр, представитель официального клуба семейских газелистов Максат Касымхан говорит, что ассортимент добрых посылок растёт с каждым днём.

"Люди стали подходить к выбору предметов осознанно. Например, вчера принесли лодку, лопаты, черенки, мешки, двухколёсную тачку. Горожане специально покупают резиновую высокую обувь для передвижения пострадавших по воде, рыболовные костюмы. Многие помогают деньгами, скидывают на наш номер средства. Дети передают привет маленьким казахстанцам в виде игрушек", - рассказал Максат Касымхан.

В группе газелистов 350 участников, в основном из Семея. Объединяться в трудной ситуации стало для них традицией и даже внутренним законом. Водители собирали помощь во время лесного пожара 2023 года, часто помогают малоимущим и многодетным семьям, покупают уголь и продукты питания.

Кстати, услуга грузоперевозки, на которой зарабатывают эти мужчины, стоит 5 тысяч тенге за один час. Они несут добрую службу 11-й день подряд совершенно бесплатно.

"Мы меняемся, приезжаем по очереди. Моя машина загрузилась первая. Вообще, мы работаем на заказ. Но из-за этой ситуации с паводками отменили грузоперевозки по городу, собираем гуманитарную помощь", - рассказал о доброй миссии житель Семея Жалгас Жумагалиев.

Имам Ерлан Токенулы тоже отметил позитивный эффект от коллаборации мечети и представителей любительского клуба.

"Спасибо нашим волонтёрам за то, что они уделили общей проблеме столько внимания, ведь время - это их заработок, их деньги. Больше недели стоят здесь. Помогать в тяжёлое время друг другу – это наш общий долг. Сейчас укомплектовано 9 газелей. Я думаю, что на днях 10 машин отправится в Костанай. Помощь собирают активно", - отметил имам мечети Абая Ерлан Токенулы.

Ещё один народный пункт сбора гуманитарной помощи расположился в здании Дома дружбы. С 23 марта сюда приносили помощь для пострадавших от паводков жителей Абайской области, которые первыми в Казахстане испытали нас себе весеннее половодье. Была оказана помощь деньгами, техникой, ГСМ, продуктами питания, одеждой, средствами гигиены и другими нужными предметами на сумму 34,5 млн. тенге

А в первый день священного мусульманского праздника Ораза Айт представители этнокультурных центров, молодёжного ресурсного центра, общественных фондов объявили и первыми подключились к республиканкой благотворительной акции для всех пострадавших от стихии.

"По состоянию на 10 апреля в нашей стране задействовано больше 10 тысяч волонтёров Ассамблеи народов Казахстана. Региональные АНК направили 227 тонн продуктов питания и другого груза. Благотворительная и гуманитарная помощь оказана на сумму свыше 300 млн. тенге. В области Абай создан штаб по оказанию помощи, действуют волонтёрский центр и центр сбора гуманитарной помощи, который расположен в здании областного Дома дружбы по адресу улица Абая, 99", - объявила руководитель Дома дружбы Надежда Шарова.

Сейчас идёт сбор средств и материальной помощи, а уже на следующей первая партия гуманитарного груза отправится в пункты назначения. Расстояние от Семея до затопленных районов Западного Казахстана – почти 3 тысячи км, до Костаная – больше 1,5 тысячи км. Но расстояние не имеет значения, говорят горожане.

"Хотелось бы сейчас обратиться ко всем казахстанцам, кто оказался в сложной ситуации и испытывает временные трудности: помните, мы не одни! С вами вся страна! Чтобы оказать помощь, не обязательно быть рядом. Не обязательно быть богатым или сильным. Достаточно быть добрым. Казахская пословица гласит: "Где есть добро, там есть изобилие", - обратилась к людям Надежда Шарвоа, которая дважды принимала участие в ликвидации последствий паводков в Абайской области.

"Мне дважды приходилось работать в зоне подтоплений. В такие дни люди в считаные часы остаются без ничего. Спасатели и волонтёры работают самоотверженно – в тяжёлых условиях, в резиновых сапогах, и, как правило, в ледяной мартовской воде. В первый раз это произошло в 2011 году в Кокпектинском районе, где прорвало самарскую плотину. Тогда мы эвакуировали людей из зоны подтопления. И второй случай произошёл уже у нас в Семее в 2018 году. В таких случаях сильно страдают не только дома, но и коммуникации. И это тоже большая проблема", - вспоминает Надежда Шарова.

За полтора дня акции в здании Дома дружбы собралось сотник килограммов гуманитарного груза. Волонтёры складывают пакеты и коробки на столах, а затем уносят для фасовки. Среди вещей мы обнаружили керосиновую лампу. Сейчас такие предметы уже редкость, тем не менее, кто-то поделился своей частичкой света и тепла.

В целом по области сбор помощи ведётся очень активно. Многие предприятия самостоятельно формируют автоколонны либо привозят собранный груз в штабы.

Предприниматели рынка "Ертис" совместно с Палатой предпринимателей Абайской области собрали гуманитарную посылку жителям подтопленных районов в виде 179 пар обуви на сумму 778 тысяч тенге и продуктов питания первой необходимости: подсолнечное масло, макароны, сахара.

KAZ Minerals Aktogay совместно с компанией "Казахмыс" выделила 800 млн. тенге на помощь пострадавшим от паводка.

Приреченский сельский округ отправил пострадавшим Аягозского района 10 тонн гманитарного груза. Этот список можно продолжать. Видимо, ещё свежи в памяти события 2018 года, когда Семейские прибрежные районы затопило речной водой. Ровно шесть лет назад в конце марта местные службы и население отвоёвывали у стихии дома. Около 500 человек тогда было эвакуировано.

В данное время в Абайской области работает комиссия по расчёту причинённого в паводками ущерба. До 15 апреля планируется всё полностью посчитать и озвучить. Напомним, с первой декады марта в регионе затопило большую часть районов. В начале апреля вода отступила, но ведутся поиски четырёх пропавших на воде сельчан.

Фото Альбина Халел.