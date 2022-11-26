"Для меня он герой" — казахстанки рассказали, каково быть жёнами пожарных

Фото: Майра Джиенгулова

"За каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина" — эти слова, пожалуй, слышали все. Ярким примером фразы поистине могут стать жёны пожарных. Ведь надежный тыл с давних времен считается основой силы и роста мужчины. Корреспондент BaigeNews.kz узнала о том, каково это ждать мужа с опасной работы, хранить и оберегать очаг в то время, когда близкий человек спасает людей из огня.

Жёны пожарных в один голос утверждают, что их мужья очень ответственные. И ведь не зря, в профессии это одно из важных критериев. Ведь на работу могут вызвать и ночью, и в жару, в непогоду. При этом быть на месте нужно в считанные минуты.

Супруг Сарбинас Кайырбек работает в пожарной части №5 Петропавловска с 2017 года. О том, насколько опасна работа мужа, поняла только после свадьбы и первого крупного пожара. Признаётся, что однажды даже пыталась отговорить мужа от выбранной им профессии.

"Когда его вызвали по третьему номеру, по тревоге, и я сидя дома с ребёнком в Instagram видела различные видео, опубликованные с этого пожара очевидцами, и у меня был такой страх от того, что с ним может что-то случиться. Был момент, когда я пыталась уговорить, спрашивала его, не хочет ли он сменить род деятельности. На что он, не раздумывая, четко, твёрдо ответил: "нет!" Потому что у меня супруг очень ответственный, трудолюбивый, и к своей работе он относится с огромной любовью и ни на какую другую профессию он её не променяет. Это мне было сказано очень давно. Но, конечно, я поддерживаю своего супруга, потому что я знаю, что это такое — любить своё дело. И сейчас я уже привыкла к его опасной работе, что в любой момент, отправляя его на смену, я думаю, что спасая жизни других людей, их имущество, он рискует своей собственной жизнью", — поделилась супруга пожарного.

По словам девушки, муж работает по графику — сутки через трое. Однако во время выходных ему иногда даже снятся пожары. Сарбинас Кайырбек отмечает, что работу не остановят никакие даже семейные важные мероприятия.

"Когда я должна была его знакомить со своими родителями, в этот день произошёл пожар на рынке. Вызвали их по третьему номеру тревоги. Он не доехал до нас, уехал на пожар, и только после работы смог прийти к нам на встречу, голодный, от него немного пахло дымом. Тогда мои мама и папа отметили, что у него тяжелая и опасная работа", — добавила она.

У семьи есть и общие традиции, и даже хобби.

"Когда он приходит со смены, мы как обычная среднестатистическая семья у нас бытовые дела по дому. Я убираю дома, супруг играет с ребенком, или ходим по магазинам. У нас есть одна традиция, раз в месяц супруг готовит плов. У него это очень хорошо получается. Однажды мы даже увлеклись изготовлением ключниц. Мы с самого начала делали, муж выпиливал все, подгонял под размеры, форму, шлифовал, я их красила, он покрывал лаком и собирал ключницы. Это для души, для себя", — поделилась девушка.

Муж Сарбинас принимал участие в тушении пожаров в Костанайской области. Тогда площадь возгорания охватила 43 тысячи гектаров.

"Мы сидели дома, его вызвали на работу. Я думала, что это просто совещание, мы собирались погулять с сыном в этот день, но когда он вернулся, сказал, что срочно уезжает в командировку в Костанай, на подмогу к коллегам. Он уехал. Я тогда тоже очень сильно переживала, не находила себе места. Я ничего не могла дома делать, переживала. И я просто сидела в ожидании звонка…Там он был около 5-6 дней. Я ждала звонка, чтобы узнать как дела и когда это всё закончится. Я просто надеялась, что пойдёт дождь, потому что в эти дни была как раз теплая погода и ветер, который мешал тушить, пожар разрастался всё больше и больше. Мы созванивались два раза в день, переживала не только я, но и вся семья, родители. Все эти шесть дней я просто сидела и переживала. Сынок очень скучал, он папин. Папа для него всё. Он с ним любит играть в футбол, любят рисовать, играть в самолет, залазиет на шею. У них очень сильная связь. Ему главное, чтобы папа дома был. Ему 2,5 года. Но когда мужа не было так долго дома, он всё время спрашивал: "где папа?" — добавила супруга пожарного.

Также она отметила, что у пожарных очень дружный коллектив.

"Они как вторая семья, вместе заходят в пожар. Это доверие к друг другу, в первую очередь. Они всегда помогают друг другу, мы общаемся семьями", — подчеркнула Сарбинас Кайырбек.

Муж Жазиры Даутовой работает начальником отдела в пожарной части в Талдыкоргане. Она признается, что при каждом вызове на работу очень переживает за супруга. Однако, несмотря на всю опасность в его деятельности очень им гордится.

"Он любит свою работу. Конечно, я одобряю его выбор, труд, карьерный рост. Каждый раз волнуемся переживаем, как и любая жена. Ведь работа очень опасная, ответственная. Горжусь им. Он очень добропорядочный, отзывчивый, пунктуальный. Конечно, как любая жена, сестра, мать, каждый раз переживаем, когда происходят пожары. Мы в таким моменты держим кулачки, молимся. Я думаю, не каждый согласится на такую работу, рискуя своей жизнью, здоровьем. Ведь всякое может случиться. Когда у нас есть такие мужчины, ничего не страшно", — поделилась Жазира.

В семье Даутовых также работа всегда стоит на первом месте

"Когда муж дома, для нас это праздник. Но бывает, что срочно вызывают. Он вскакивает, быстро переодевается и бежит на работу. Бывает, мы в гостях, на праздниках, у родственников. И когда происходит непредвиденная ситуация, он срывается, не смотря ни на что. Однажды в декабре у сестренки мужа была свадьба. Мы купили билеты в Туркестан, подготовили всё, собрали чемоданы. И вдруг у них усиление, их вызвали. И он остался на работе, а мы все поехали на праздник. Поэтому несмотря ни на какое мероприятие, несмотря на единственную сестрёнку, он остался и выполнял свой долг перед народом. Я очень горжусь своим супругом, я так рада, что я жена спасателя. Но конечно всегда боюсь, переживаю, ценю очень", — отметила она.

Мадина Каракенова супруга пожарного из Талдыкоргана. Ее муж работает в пожарной части №2. Признается, что несмотря на все переживания и опасения, она знала, за кого выходит замуж.