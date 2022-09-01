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  • Для дальнейшей демонополизации экономики требуются институциональные решения — Токаев
pixabay.com Сегодня, 11:32
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Фото: pixabay.com

Для дальнейшей демонополизации экономики требуются институциональные решения — Токаев

Касым-Жомат Токаев предложил на законодательном уровне определить понятие "конгломерат", передаёт BaigeNews.kz

"Связанные друг с другом субъекты рынка обязаны получать разрешение на экономическую концентрацию. Все их сделки должны тщательно проверяться. В том числе, на признаки применения не рыночных цен", — заявил Президент на совместном заседании палат Парламента.

По словам Главы государства, существующих единых операторов нужно передать в конкурентную среду. Либо признать монополистами и регулировать их деятельность в рамках специального антимонопольного права.

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#послание народу #президент #Токаев
Сегодня, 11:32
127
Дамир Абуов Журналист

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