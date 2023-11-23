Для чего из ЕНПФ планируют взять 1,5 трлн тенге, объяснил премьер-министр

Пенсионные накопления казахстанцев из ЕНПФ планируют вложить в крупные проекты, сообщил премьер-министр Алихан Смаилов на брифинге в Сенате, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с инвестиционной стратегией ( фонда - прим.ред.) пенсионный фонд осуществляет инвестирование средств вкладчиков для того чтобы увеличить размеры этих активов за счёт доходности. На абсолютно рыночных принципах, то есть, я имею в виду, по рыночным ставкам и на возвратной основе. Сейчас правительством осуществляются крупные проекты в сфере индустриализации, транспорта, инфраструктуры, которые требуют финансирования. Мы рассматриваем разные источники (финансирования - прим.ред.), в том числе средства пенсионного фонда", - сказал Алихан Самилов.

Он отметил, что совместно с Национальным банком, прорабатываются вопросы, каким образом и на каких условиях будут привлечены средства.

Премьер-министр также ответил, каким образом правительство гарантирует возвратность средств ЕНПФ. По его словам, если правительство берёт взаймы, то обязательно обеспечивает возвратность этих средств по своим долгам: в первую очередь - за счёт средств республиканского бюджета, затем - за счёт квазигосударственного сектора.