Для борьбы с мошкой в Павлодарской области потребуется 100 тонн биопрепарата

Фото: Валерий Бугаев/пресс-служба акима Павлодарской области

Для борьбы с гнусом в Павлодарской облати в этом году будут обработаны 71,5 тысячи гектара поймы Иртыша. На это потребуется 102 тонны биологического препарата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

В общем в области уже есть 60 тонн необходимого препарата и сегодня подрядной организацией завезены еще 20 тонн.

Новую поставку и отгрузку препарата сегодня проверил глава региона Асаин Байханов.

"Оставшийся объём ожидается поставить не позднее 10 апреля этого года. Также приобретены еврокубы и подготовлена необходимая техника для авиаобработки", — сообщили в пресс-службе.

После полного схода снега научная группа сопровождения начнет фенологические наблюдения за развитием личинок гнуса. Работы по борьбе с гнусом находятся на особом контроле.

Фото: Валерий Бугаев/пресс-служба акима Павлодарской области