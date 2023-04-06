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  • Discover Abai: школьники из Семея придумали необычное мобильное приложение
Discover Abai: школьники из Семея придумали необычное мобильное приложение Сегодня, 18:15
132
Сегодня, 18:15
132

Discover Abai: школьники из Семея придумали необычное мобильное приложение

Учащиеся школы-лицея №7 в Семее Нурлыхан Маратов и Темирлан Темирбаев разработали мобильное приложение для туристов, передаёт BaigeNews.kz.

"Преимущества приложения Discover Abai заключаются в том, что мы предоставляем возможность путешествовать с удовольствием и комфортом, а также помогаем туристам обнаруживать новые места, изучать казахский язык и погружаться в местную культуру", - рассказал Нурлыхан.  

Ребята заняли первое место на республиканском хакатоне. Интуитивный интерфейс поддерживает три языка: казахский, английский и русский.  Также обладает функциями авторизации, добавления мест в избранное, возможность оставлять комментарии, отзыв и просмотр других профилей. 

Для удобства перемещения приложение имеет встроенную карту, где можно выбрать категорию мест –  к примеру, кафе – и далее пользователь может узнать местоположение определённого объекта, нажав на его адрес. 

Для туристов есть уроки казахского языка и биографии великих людей родом из области Абай. 

"Клиентская часть проекта разработана на JavaScript с использованием библиотеки React Native. Преимущество такого набора технологий в том, что в отличии от других будет работать и на Android, и на iOS. То есть не нужно будет писать отдельный код для каждой операционной системы. Помимо этого, такой набор позволяет легко масштабировать и тестировать проект", –  говорит Темірлан. 

По словам учащихся, в будущем приложение будет улучшено и загружено на все платформы.

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Сегодня, 18:15
132
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