Discover Abai: школьники из Семея придумали необычное мобильное приложение

Учащиеся школы-лицея №7 в Семее Нурлыхан Маратов и Темирлан Темирбаев разработали мобильное приложение для туристов, передаёт BaigeNews.kz.

"Преимущества приложения Discover Abai заключаются в том, что мы предоставляем возможность путешествовать с удовольствием и комфортом, а также помогаем туристам обнаруживать новые места, изучать казахский язык и погружаться в местную культуру", - рассказал Нурлыхан.

Ребята заняли первое место на республиканском хакатоне. Интуитивный интерфейс поддерживает три языка: казахский, английский и русский. Также обладает функциями авторизации, добавления мест в избранное, возможность оставлять комментарии, отзыв и просмотр других профилей.

Для удобства перемещения приложение имеет встроенную карту, где можно выбрать категорию мест – к примеру, кафе – и далее пользователь может узнать местоположение определённого объекта, нажав на его адрес.

Для туристов есть уроки казахского языка и биографии великих людей родом из области Абай.

"Клиентская часть проекта разработана на JavaScript с использованием библиотеки React Native. Преимущество такого набора технологий в том, что в отличии от других будет работать и на Android, и на iOS. То есть не нужно будет писать отдельный код для каждой операционной системы. Помимо этого, такой набор позволяет легко масштабировать и тестировать проект", – говорит Темірлан.

По словам учащихся, в будущем приложение будет улучшено и загружено на все платформы.