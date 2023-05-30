Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане

Фото: liter.kz

В Астане уволили директора школы №49, на которую жаловались ученики, передает BaigeNews.kz. Сегодня в управлении образовании города сообщили, что провели в отношении педагога служебное расследование.

"Управление образования города Астаны касательно ситуации в средней школе №49 сообщает следующее. Для проведения служебного расследования в соответствии с приказом Управления от 26 мая 2023 года №1098 создана рабочая группа. Выезд осуществлен 26 мая 2023 года, по итогам работы действия директора школы были рассмотрены на заседании дисциплинарной комиссии. На сегодняшний день директор средней школы №49 уволена приказом Управления от 29 мая 2023 года №1113", - отметили в управлении.

Ранее ученики школы записали видеообращение к министру просвещения, где пожаловались, что они целый учебный год не обучались по заявленным предметам. По словам школьников, они должны были изучать факультативы "Абайтану", "Қазақ әдебиетіндегі эссе жазудың құрылымы" и "Жаһандық құзыреттілік", которые по расписанию должна была вести директор школы. Однако та их не проводила, хотя зарплату получала, заявили учащиеся 10 "А" класса.