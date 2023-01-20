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Директор школы в Костанайской области уволилась после инцидента с открытым письмом педагогов
Директор Мичуринской школы уволилась после инцидента с открытым письмом педагогов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".
Информацию об этом подтвердили в Управлении образования Костанайской области, уточнив, что причиной стало ухудшение здоровья Айнаш Дадановой.
Сегодня корреспонденты встретились с родителями учеников. Они написали открытое письмо, в котором отразили свою точку зрения на все происходящее в школе. Обращение подписали 43 родителя.
"Директор Даданова А. М. часто позволяет себе оскорблять детей. Так, например, она может назвать ребенка стукачом, бездарем и прочими унижающими честь и достоинство словами. Все средства массовой информации в конце 2022 года трубили о том, что директор Мичуринской школы грозилась разбить голову ребенка об унитаз. А результат? Что за этим последовало? Выговор. Снятие выговора. Поощрение", - сказано в письме.
Также родители жалуются на то, что им пришлось сдать деньги на обустройства тира на территории школы, несмотря на то, что многие были против хотя бы из соображений безопасности.
"Однако деньги родителями сданы, тира нет, отчета по денежным средствам тоже нет", - пишут они.
Когда корреспонденты "КН" беседовали с родителями, из школы вышел мужчина, который проявил повышенный интерес к журналистам и снимал их на видео. Как пояснили наши собеседники, это был Есембек Саят Әмірханұлы - заместитель руководителя по учебной работе в классах с государственным языком обучения, учитель географии.
Кстати, завуч — один из тех педагогов, которые выступили в защиту Айнаш Дадановой. Их видеообращение было опубликовано в Инстаграме сегодня утром. Герои ролика называют факты, описанные в открытом письме, клеветой, которую несколько учителей распространяют в соцсетях, и требуют проведения объективного расследования.
Как сообщили в Управлении образования Костанайской области, изучением всех обстоятельств дела сейчас занимается рабочая группа.
Напомним, на днях в сети было опубликовано открытое письмо, подписанное учителями Мичуринской общеобразовательной школы, с просьбой защитить их от произвола директора. Педагоги жаловались на систематические оскорбления, регулярный досмотр личных телефонов и денежные поборы.
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