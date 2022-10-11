Директор актюбинской школы напал с ножом на супругу и дочь

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37-летний директор сельской школы в Актюбинской области ранил ножом супругу и дочь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Инцидент произошёл в Шалкарском районе в доме нападавшего в ночь на 6 октября. Мужчину задержали. Расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК "Покушение на убийство", сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Как рассказали в областном управлении образования, в должности директора школы мужчина пробыл полгода. До этого он работал в районном отделе образования. Сразу после происшествия мужчину сняли с должности.

"Характеризовался как нормальный семьянин, хороший работник. До апреля нынешнего года он работал методистом в районном отделе образования. С апреля был назначен директором школы. С 6 числа он освобождён от занимаемой должности", — сообщил руководитель управления образования Актюбинской области Жолдас Батырхан.