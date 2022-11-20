Динамичные, демократичные, легитимные - политологи о выборах президента

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Внеочередные выборы президента Казахстана – это первый шаг в закреплении более демократической модели государственного устройства. Сегодня эксперты отмечают и беспрецедентное число организаций, пожелавших проводить процедуру экзит-полла, и количество кандидатов, активную явку избирателей. Это, по их мнению, говорит о доверии в целом к новому курсу. Выбор казахстанцев определит, каким путём страна будет двигаться вперёд в это "турбулентное" время. При этом сложная геополитическая и внешнеэкономическая ситуация не должна стать поводом отложить реформы в политической системе, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"В этом году число проводящих опросы граждан организаций беспрецедентно"

Внеочередные выборы президента Республики Казахстан, отмечает политолог Дина Айкенова, – это первый этап закрепления более демократической модели государственного устройства, на основе конституционных изменений после референдума. Следующим будет переход к смешанному типу избирательной системы в Мажилис и маслихаты всех уровней

Непосредственно выборы проходят динамично.

"На 12 часов дня, по данным ЦИК, явка составила порядка 38,55 процентов. В то же время на выборах президента, к примеру, в 2019 году была зарегистрирована явка в 35,1 процентов. В списки включено 11 миллионов 950 тысяч 485 граждан. Граждане чаще голосуют в Туркестанской и Улытауской областях, меньше всего в Алматы и Астане", – уточнила эксперт.

Один из элементов избирательного процесса – проведение экзит-полла и работа независимых наблюдателей на участках. Эти практики, напоминает политолог, направлены на легитимность выборов: наблюдатели оценивают процедуру голосования и фиксируют в случае необходимости нарушения. К примеру, за выборами наблюдают как активные казахстанцы от ОД BAQYLA, партии AMANAT, общественных фондов, так и международные наблюдатели от ОДКБ, ОБСЕ, СНГ. Наблюдатели проходят обучение и получают удостоверение.

"Что касается проведения экзит-полла, то о своём намерении проводить опросы граждан заявили семь организаций, в том числе ИИ "Общественное мнение", Институт общественной политики партии "AMANAT", НИЦ "Молодёжь", НИА "Институт демократии". Традиционно замер общественного мнения на выборах проводят две-три организации, но в этом году число беспрецедентно", – отметила Д.Айкенова.

Процедура экзит-полла насчитывает почти полувековую историю. Чаще эту процедуру, по словам политолога, заказывают телевизионные кампании и офисы кандидатов.

"Впервые такой замер был проведен в 1967 году на выборах губернатора штата Кентукки, а в 1972-м – уже на президентских выборах. Первоначально голосующие отмечали свои ответы на анкетах самостоятельно и опускали в специальную урну, в дальнейшем шире стал применяться формат интервью "face-to-face" и заполнение онлайн-анкет. На этих выборах социологические кампании применяют метод опроса интервью "face to face" c применением профильной онлайн-платформы или других программ и телефонный опрос", – рассказала эксперт.

Важно отметить, что чем меньше разница между результатами экзит-полла и официальными данными ЦИК, тем легитимнее прошли выборы. В целом эти внеочередные выборы президента отличает большое число кандидатов.

"Несмотря на тот факт, что из 12-ти человек, которые заявили о желании баллотироваться, только шестеро прошли регистрацию и предоставили весь пакет документов. Примечательно, что двое из шести кандидатов – женщины. Это, на мой взгляд, говорит об определённых успехах в достижении гендерного равенства в политике. Кроме того, это проведение дебатов среди кандидатов, которые позволили гражданам оценить навыки убеждения и программные идеи в сравнении", – заключила Дина Айкенова.

"Исход выборов покажет, как нам вести корабль через "турбулентное" время"

В любой стране выборы, особенно президента – один из самых важных гражданских актов, подчеркнул эксперт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Куат Акижанов.

"В Казахстане, как и большинстве стран мира, именно глава государства определяет тактику – внутреннюю и внешнюю. Поэтому трудно переоценить значение этих выборов, тем более в контексте событий, которые довелось пережить в январе; также здесь нужно учитывать и геополитическую напряжённость, геоэкономическое ухудшение ситуации в мире. Это момент понимания, какая будет в Казахстане будет политика на ближайшие семь лет, как провести наш корабль через это турбулентное время", – считает эксперт КИСИ.

"Нужен курс на либерализацию политической системы. Без реформ невозможно развивать экономику, бороться с коррупцией, строить справедливые социальные отношения"

Директор Института истории государства, доктор исторических наук, профессор Еркин Абиль уже проголосовал на своём участке, на базе школы-гимназии имени Абая.

"Там сейчас рабочий, плановый режим: люди приходят. Примерно в час дня по тому списку, где я расписывался, процентов 40-45 избирателей уже получили бюллетени. Поэтому, думаю, явка хорошая. Мне кажется, большая часть граждан верит в избирательную, в целом политическую систему Казахстана. Определённо у людей есть позитивные взгляды на будущее", – поделился собеседник.

По мнению эксперта, интересна позиция "Против всех". Она покажет ту часть казахстанских избирателей, которая активна, верит в политическую систему, но не очень верит в нынешних политических лидеров.

"Сейчас рано забегать вперед, но, когда станут известны результаты выборов, будет интересно посмотреть именно на эту категорию избирателей, которая хочет видеть на политической арене другие лица", – поделился мыслями профессор.

Принципиально важно в сегодняшних выборах – насколько они проходят открыто, в соответствии с законом.

"Потому что сейчас население верит в избирательную систему, – рассуждает Е. Абиль. – И самое главное – чтобы, руководствуясь желанием сделать хорошо, административным ресурсом не испортить это, очень важно не потерять доверие народа. Впереди нас ждут парламентские, через семь лет – следующие президентские выборы. Сегодняшний же день покажет, насколько сама политическая система готова к изменениям, проводить выборные политические акции честно, открыто. Насколько она сама готова соответствовать тем правилам и стандартам, которые ею же объявлены. И избиратели сейчас будут очень внимательно за этим смотреть. И если это доверие подорвать какими-то нарушениями, весной призвать прийти на участок на выборах в парламент будет намного сложнее".

Казахстану нужен курс на либерализацию политической системы, уверен директор Института истории государства.

"Конечно, проще всего сослаться на очень тяжёлые геополитическую и внешнеэкономическую ситуации, сказать "давайте не будем раскачивать лодку" и "давайте не будем что-то новое придумывать, когда есть надёжные, испытанные старые методы". Но для Казахстана сегодня очень важно как раз-таки показать, что мы хотим и готовы меняться. Любая попытка систему законсервировать завершится негативным сценарием", – считает Еркин Абиль.

В качестве подтверждения своих слов эксперт напомнил ставший тревожным звонком январь. Дальнейшее реформирование экономики без реформирования политической системы, по его мнению, невозможно – как и борьба с коррупцией, и построение справедливых социальных отношений в обществе: