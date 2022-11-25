open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

скриншот из видео Сегодня, 02:13
93
Сегодня, 02:13
93
Фото: скриншот из видео

Димаш Кудайберген показал свои бойцовские навыки

Народный любимец Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал пост, где показал поклонникам, что он находится в отличной физической форме и все еще помнит уроки тхэквондо, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах певец активно занимается с тренером.

"Честно говоря, давно не занимался тхэквондо, но думаю, что скоро вернусь в форму", - подписал видео Димаш Кудайберген. 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Димаш Кудайберген #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:13
93
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх