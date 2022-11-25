Лента новостей
- Димаш Кудайберген показал свои бойцовские навыки 02:13 92
- 11-летний мальчик спустился за котенком и упал в воду в Астане 01:00 291
- Скандальное высказывание о Казахстане: Соловьёв ответил на критику 00:40 626
- Сборная Португалии одержала победу над командой Ганы в матче ЧМ-2022 00:04 344
- Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана 24.11.2022 356
- "Быть педагогом престижно" — сельская учительница рассказала, как стала лучшей в Казахстане 24.11.2022 623
- Задержаны напавшие на редакцию El Media 24.11.2022 554
- Разработку месторождений Карачаганак и Кашаган обсудил Смаилов с представителем Shell 24.11.2022 389
- Мошенник обманул более 40 жителей Шымкента 24.11.2022 369
- Акимов лишили должностей в партии Amanat 24.11.2022 483
- Кукушкин вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Италии 24.11.2022 344
- Оскорбившего женщин стендапера арестовали в Алматы 24.11.2022 461
- "Творить для близких по духу, а не для идеологии". Интервью с казахстанским панк-рокером Ерменом Анти 24.11.2022 523
- Главная цель высшего образования в получении навыков — эксперт из США 24.11.2022 390
- Каждый пятый школьник в Казахстане подвергается буллингу. Что должны знать родители 24.11.2022 429
- Казахстан готов нарастить поставки продукции в Канаду 24.11.2022 456
- Астанчан предупредили о резкой смене погоды 24.11.2022 444
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 544
- На десять лет затянулось строительство Ледового дворца в Актау 24.11.2022 667
- Президент подписал закон о принципах госконтроля за соблюдением требований техрегламентов ЕАЭС 24.11.2022 335
- Проигравшихся в казино госслужащих наказали предупреждениями 24.11.2022 515
- К 2023 году в Алматы установят 172 базовые станции 5G 24.11.2022 694
- Сборная Швейцарии обыграла Камерун на чемпионате мира по футболу 24.11.2022 522
- Токаев подписал закон о трансферте из Нацфонда 24.11.2022 385
- Санитарки инфекционной больницы бастовали в Атырау 24.11.2022 663
- Расследование в отношении матерящего сотрудников акима начали в ЗКО 24.11.2022 601
- Суд по делу Astana LRT: показания просят дать Досаева, Тасмагамбетова, Сагинтаева и других 24.11.2022 634
- Звёзды мирового балета представили "Лебединое озеро" в Астане 24.11.2022 446
- О вероятности финансовой амнистии высказались в АРРФР 24.11.2022 463
- Учёные рассмотрели вопрос создания сетевого университета тюркских государств 24.11.2022 421
- В Алматы растёт число случаев передачи ВИЧ половым путём 24.11.2022 637
- В каких госструктурах чаще нарушаются права человека, рассказали участники НПМ 24.11.2022 564
- Скандальное выступление стендапера проверит полиция Алматы 24.11.2022 828
- В Караганде задержаны подозреваемые в похищении гражданина Индии 24.11.2022 570
- Авиабилеты в Европу станут дешевле — Каирбек Ускенбаев 24.11.2022 490
- Гитару основателя "Дос-Мукасан" и пластинку с первыми хитами группы выставят на аукционе 24.11.2022 458
- Авиабилеты в Казахстане подорожали на 16,4% 24.11.2022 430
- На 34 миллиона тенге оштрафовали медучреждения в Актюбинской области 24.11.2022 3626
- 200 тысяч тенге для легализации иномарки - Парламент принял поправки 24.11.2022 603
- Два завода оштрафовали за загрязнение воздуха в Атырауской области 24.11.2022 1054
- Финансовая пирамида по схеме сетевого маркетинга: в Акмолинской области вынесли приговор 24.11.2022 511
- Поправки в Налоговый Кодекс: какие изменения ждут МСБ и наёмных работников 24.11.2022 489
- Государство заблокировало выплату дивидендов акционерам Jusan Bank 24.11.2022 721
- Агломерации появятся в Казахстане – Мажилис одобрил законопроект 24.11.2022 493
- Сообщение о назальной вакцинации школьников против COVID-19 рассылают казахстанцы 24.11.2022 407
- К высокоскоростному интернету подключат жилой массив Коктал-2 в Астане 24.11.2022 444
- В КНР зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки 24.11.2022 524
- В двух городах ВКО из-за морозов детей перевели на дистанционку 24.11.2022 1047
- Вдвое увеличилось число заражений коронавирусом в Казахстане с начала недели 24.11.2022 502
- Проверить обоснованность приватизации ряда энергетических объектов поручил Генпрокуратуре премьер 24.11.2022 546
- У шымкентца на авто вместо госномера была надпись "МВД" 24.11.2022 617
- Крысы атаковали автомобилистов Усть-Каменогорска 24.11.2022 798
- Через смартфон наблюдают казахстанские врачи за сердцем прооперированного пациента 24.11.2022 520
- Уволить рекомендовали сельского акима, который провёл отпуск в изоляторе 24.11.2022 984
- 91% республиканских дорог приведут в норму до конца 2022 года 24.11.2022 528
- Казахстанец заявил о многолетнем рабстве. Полиция раскрыла подробности дела 24.11.2022 1507
- Всеобщее декларирование: сколько денег сотрудникам госкомпаний разрешено хранить дома 24.11.2022 597
- Сопли, садик и бесконечные переживания. В Астане прошла фотовыставка "Вовлечённые родители" 24.11.2022 529
- Продававших должность акима за 1,5 миллиона долларов осудили в Астане 24.11.2022 14733
- Из-за непогоды закрыли часть трасс в трёх областях Казахстана 23.11.2022 761
- "Барыс" обидно проиграл конкуренту за место в плей-офф КХЛ 23.11.2022 614
- Токаев призвал к поиску мирных путей разрешения конфликта вокруг Украины 23.11.2022 762
- Выбирая Токаева – выбирают стабильность. Эксперт о выборах 23.11.2022 605
- Скандальное высказывание российского политолога о Казахстане прокомментировали в Кремле 23.11.2022 3326
- 33 гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" вручат в этом году в Казахстане 23.11.2022 520
- Шедшего на свидание в полицейской форме парня оштрафовали в Петропавловске 23.11.2022 2485
- Сборная Германии сенсационно проиграла Японии на чемпионате мира по футболу 23.11.2022 1479
- "КаздорНИИ" меняет правила игры в дорожном строительстве – Арман Алибаева 23.11.2022 951
- Токаев высказался о конфликтах, подрывающих стабильность и безопасность на Евразийском пространстве 23.11.2022 1121
- Звёзды фильма "Аватар" обратились к казахстанцам 23.11.2022 2337
- Уверенную победу Токаева на президентских выборах объяснила политолог 23.11.2022 736
- Вопросы региональной безопасности подняла казахстанская делегация на совместном заседании СМИД, СМО и КССБ ОДКБ 23.11.2022 586
- Возраст молодёжи увеличат до 35 лет в Казахстане 23.11.2022 666
- Путь Сантьяго и Ликийская тропа: как бегун из Казахстана осваивает знаменитые пешие маршруты 23.11.2022 860
- Бомбу ищут в одной из школ Талгара 23.11.2022 539
- Срок прохождения молодёжной практики продлили до года в Казахстане 23.11.2022 566
- Трассу перекрыли в Актюбинской области 23.11.2022 580
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 2496
- О воспитании детей и проблемах отсутствующих отцов рассказал гость проекта "2022" 23.11.2022 435
- "Люди ночуют в аэропортах" - казахстанец о закулисье ЧМ в Катаре 23.11.2022 895
Сегодня, 02:13
93
93Фото: скриншот из видео
Димаш Кудайберген показал свои бойцовские навыки
Народный любимец Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал пост, где показал поклонникам, что он находится в отличной физической форме и все еще помнит уроки тхэквондо, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах певец активно занимается с тренером.
"Честно говоря, давно не занимался тхэквондо, но думаю, что скоро вернусь в форму", - подписал видео Димаш Кудайберген.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 2488
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 1442
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 858
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 832
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 3593
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 1188
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 34378
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 19053
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 7498
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 4369
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 1766
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 26702
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 41314
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 1735
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 16653
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 4455
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 9120
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 3698
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 2818
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 2788
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 9687
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 41813
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 2604
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 2215
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 11930
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 3070
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 19382
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 4545
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 3494
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 4791
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 8975
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 7155
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 3067
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 10815
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 2688
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 2774
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 3574
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 35360
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 3531
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 4849
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 3365
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 4445
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 4639
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 45120
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 3088
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 59508
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 15370
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 19032
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 4154
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 4059
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 5094
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 5253
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 6569
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 14497
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 7753
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 90584
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 6625
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 6131
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 15041
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 8321
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 5022
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 5422
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 35170
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 6205
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 7280
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 14373
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 13408
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 10112
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 302790
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 10642
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 9923
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 27190
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 10456
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 10195
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 17259
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 12838
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 12615
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 14307
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 30733
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 12347
-
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 543
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 726
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 887
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 756
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 919
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 1569
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 1683
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 1800
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 1956
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 1638
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 2035
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 1782
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 1955
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 1911
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 2051
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 2231
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 2078
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 2245
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 2451
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 2462
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 2660
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 3158
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 3473
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 3139
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 3380
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 3265
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 3365
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 3375
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 3179
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 3665
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 3881
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 3600
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 21860
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 3911
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 3775
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 3777
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 8859
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 4519
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14669
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12834
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12828
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13444
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12375
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16738
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13512
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14938
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15923
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15585
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13133
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13569
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 31343
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14582
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 17262
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13643
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14868
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15499
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16822
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14935
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16917
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16451
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17679
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17523
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34165
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17996
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19005
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18610
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19504
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19430
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28823
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18921
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26235
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36992
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20682
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 27789
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25533
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27188
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23266
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24899
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 23243
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22732