Димаш Кудайберген показал свои бойцовские навыки

Фото: скриншот из видео

Народный любимец Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал пост, где показал поклонникам, что он находится в отличной физической форме и все еще помнит уроки тхэквондо, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах певец активно занимается с тренером.

"Честно говоря, давно не занимался тхэквондо, но думаю, что скоро вернусь в форму", - подписал видео Димаш Кудайберген.