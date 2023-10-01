Дима Билан снял завораживающий ролик в Самарканде
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Известный российский певец Дима Билан побывал в Самарканде и даже снял там завораживающий роли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Podrobno.uz.
Что делал артист в Самарканде, пока неизвестно. Возможно, это были съёмки нового клипа, или участие в новом телешоу от ТНТ "Выжить в Самарканде" с Павлом Волей.
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К слову, на днях в туристической жемчужине Узбекистана стартовали съемки нового выпуска российского проекта, участники которого попробуют "Выжить в Самарканде". На видео, появившихся в соцсетях, засветился артист разговорного жанра, телеведущий, поэт, киноактер и певец Павел Воля.
Вместе с ним в Самарканде находится и Ляйсан Утяшева – российская телеведущая, спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократная победительница российских и международных соревнований, жена Павла и соведущая шоу.
Судя по всему, речь идет о втором сезоне шоу "Выжить в Дубае", участники которого теперь будут проходить испытания в другом городе – Самарканде.
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