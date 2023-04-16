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pixabay Сегодня, 22:11
273
Сегодня, 22:11
273
Фото: pixabay

Дикобраз гулял по улицам Тараза

Находящегося под угрозой исчезновения дикобраза заметили в Таразе и сняли на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ВТВС

По словам очевидца, дикобраз прогуливался в районе ЖД вокзала, на перекрёстке улиц Байзак батыра и Желтоксан. Видео снято сегодня в четыре утра.

Дикобразы обитают в тропической и субтропической Азии и Африке. В Казахстане это животное занесено в Красную книгу как редкий и исчезающий вид.

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Сегодня, 22:11
273
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