Дикобраз гулял по улицам Тараза

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Находящегося под угрозой исчезновения дикобраза заметили в Таразе и сняли на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ВТВС.

По словам очевидца, дикобраз прогуливался в районе ЖД вокзала, на перекрёстке улиц Байзак батыра и Желтоксан. Видео снято сегодня в четыре утра.

Дикобразы обитают в тропической и субтропической Азии и Африке. В Казахстане это животное занесено в Красную книгу как редкий и исчезающий вид.