Digital Bridge Awards 2023: расширена география главной премии по цифровизации

На Digital Bridge Awards могут быть номинированы не только казахстанские, но и компании из стран Центральной Азии - Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и Монголии. Заявки принимаются до 24 сентября, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году лучшие в области цифровизации будут определены в восьми номинациях. Вручение ежегодной награды состоится в рамках международного технологического форума Digital Bridge 2023, который пройдет 12-13 октября в Астане.

"Digital Bridge Awards – престижная премия, присуждаемая лучшим IT-компаниям, достигшим высоких показателей в развитии информационно-коммуникационных технологий Республики Казахстан. Мы намерены поощрять наиболее успешные проекты, работающие на рынке инноваций. Победители будут определены по восьми номинациям. К примеру, есть организации, которые используют технологии для улучшения жизни других людей и мира вокруг нас и разрешают экологические, социальные, экономические проблемы, и есть те, которые создают стимулирующую рабочую среду для профессионального и личностного роста сотрудников и соблюдают высокие стандарты в области развития персонала. Каждая из номинаций имеет свою исключительность и представляет особую ценность для дальнейшего развития нашего общества", - отметил министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

Заявку на участие в престижной премии может подать любая компания, которая занимается информационно-коммуникационными технологиями, венчурным инвестированием, обучением IT-специалистов и другое. Кроме того, выдвинуть номинантов могут не только организации, но и физические лица, заполнив анкету.

Голосование пройдёт в два этапа: народное выдвижение номинантов, а после решение по каждой категории будет принимать жюри, в составе которого лучшие эксперты отрасли. Заявки на участие принимаются на сайте digitalbridge.kz до 24 сентября.

Победители Digital Bridge Awards 2023 будут определены по восьми номинациям:

AI Startup of the Year - номинация присуждается команде, которая показывает выдающиеся результаты (увеличение пользователей/доли на рынке/дохода) за последние 12 месяцев. Export Excellence - номинация присуждается организации, достигшей наибольших успехов в экспорте IT-товаров / IT-услуг по таким показателям как объём экспорта, количество стран, в которые осуществляется экспорт за последние 12 месяцев. Employer of Choice - номинация присуждается организации, которая создаёт стимулирующую рабочую среду для профессионального и личностного роста сотрудников и соблюдает высокие стандарты в области развития персонала. VC of the Year - номинация присуждается венчурному инвестору, который оказал значительное влияние, продемонстрировав мастерство в выявлении и поддержке инновационных стартап-проектов. Tech Educational Leader - номинация будет присуждена школе программирования, которая проявила выдающиеся достижения в использовании новаторских, смелых и творческих инициатив. Tech Media of the Year - номинация присуждается медиа-ресурсу, который эффективно использовал медиа-инструменты, открыл новые каналы взаимодействия с аудиторией, обеспечив их вовлечённость. Tech for Good - номинация присуждается организации, которая использует технологии для улучшения жизни других людей и мира вокруг нас, и разрешает экологические, социальные, экономические проблемы. Customer Champion - номинация будет присуждена организации, которая с любовью и заботой адаптируется к потребностям своих клиентов и постоянно стремится улучшить своё взаимодействие с ними.

Digital Bridge 2023 — крупнейший в Центральной Азии технологический форум, который проходит с участием Президента РК Токаева. Основной темой форума в этом году станет обсуждение роли искусственного интеллекта в современном мире - Artificial and Human Intelligence: The right balance. Организаторы Digital Bridge – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.

