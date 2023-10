Digital Bridge 2023: Битва роботов состоится на выставке робототехники

12-13 октября в Астане на площадке крупнейшего IT-форума Digital Bridge 2023 пройдет битва роботов-чемпионов мирового движения FIRST и гонка дронов Drone racing. Также будут презентованы инженерно-технические проекты школьников и студентов в направлениях сельского хозяйства, аэрокосмического строения и кибербезопасности, передаёт BaigeNews.kz.

Пульты управления битвы роботов будут в руках школьников-чемпионов по робототехнике, представлявшие нашу страну в США и Австралии. Роботы, созданные ими с соблюдением правил игры сезона Center Stage, будут создавать красочные мозаики, запускать воздушные самолеты и взбираться на "пьедестал".

На выставке робототехники гости смогут участвовать в захватывающей игре - Баскетбол дронов, управлять летательными аппаратами и сразиться за победу вместе с командой. Желающие могут также освоить Drone Racing под руководством чемпионов ASPANfest.

На Digital Bridge 2023 в зоне робототехники выступит сборная Казахстана по робототехнике, которая на данный момент участвует в Международном FIRST Global Challenge 2023 в Сингапуре. Отметим, что в прошлом году наши ребята завоевали золото среди команд 190+ стран мира в Швейцарии. Команда поделится своими впечатлениями и продемонстрирует своего робота, способного разделять имитацию воды на атомы кислорода и водорода.

Напомним, международный IT-форум Digital Bridge проводится ежегодно в Астане с 2018 года. Основной темой форума в этом году станет обсуждение роли искусственного интеллекта в современном мире — Artificial and Human Intelligence: The right balance.

Двухдневная программа форума включает масштабные мероприятия, такие как пленарное заседание с участием Главы государства и встречи one-to-one с ним, 30+ панельных сессий с международными спикерами, подписание соглашений, мероприятия от Google for Startups, съемка реалити-шоу о стартапах Meet the Drapers, Digital Bridge Awards, Astana Hub Battle, Startup Alley, ярмарка вакансий и ряд выставок - корпораций, робототехники, VC, IT-школ и региональных IT-хабов.

Организаторами Digital Bridge 2023 выступают Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, акимат города Астаны и международный технопарк Astana Hub. Генеральный спонсор — Kaspi.kz.