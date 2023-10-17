Digital Bridge 2023: 30 тысяч участников из 30 стран - диалог о гармонии человеческого и искусственного интеллекта
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Международный IT-форум Digital Bridge 2023 собрал на своей площадке более 30 тысяч участников, включая делегации из 30 стран, представителей более 300 IT-компаний, 450 спикеров, свыше 100 инвесторов и бизнес-ангелов, а также более 150 стартапов. Основной темой форума в этом году стала - Artificial and Human Intelligence: The right balance, передаёт BaigeNews.kz.
Традиционно, открытие Digital Bridge 2023 прошло в формате пленарного заседания с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, выдающихся лидеров мировых компаний, а также приглашённых экспертов из международного и отечественного IT-сообщества и венчурных инвесторов из всего региона.
На пленарном заседании также выступили: венчурный инвестор, соучредитель Draper Fisher Jurvetson, основатель Дрейпер университета Тим Дрейпер; генеральный директор TikTok Шоу Чу; основатель сообщества Digital Nomads и Silkroad Innovation Hub Асет Абдуалиев, исполнительный директор фонда ICPC Уильям Паучер, вице-президент SpaceX по вопросам Starlink Лорен Дрейер, основатель онлайн-сервисов Arbuz, Aviata, Pinemelon USA и Ticketon Алексей Ли. Модератором заседания выступил сценарист, продюсер, директор Barrat Media Джеймс Баррат.
Награды победителям Digital Bridge Awards 2023 вручил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. На участие в престижной премии поступило 337 заявок из Казахстана, Пакистана, Сингапура, Монголии, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, России, Узбекистана и США. В этом году лучшие в области цифровизации определены в семи номинациях. Лучшими стали: EPAM Казахстан, Ozim Platform, Alem.school, Limon.KG, Kolesa group, Big Sky Capital, Zypl.ai.
В рамках форума прошли 55 панельных сессий, круглых столов и презентаций в формате keynote, на которых обсуждались важнейшие темы развития Казахстана как IT-страны, креативной индустрии, применения GPT в образовании, концепции Smart city, новые перспективы для женщин в цифровой экономике, развитие регионального венчурного рынка, прогресс в космической связи, влияние 5G на цифровую трансформацию, тренды No Code, а также влияние искусственного интеллекта на развитие казахского языка, вопросы взаимодействия ИИ и демократии и методы управления данными в современном контексте.
"Форум активно способствует развитию IT-отрасли в Казахстане, привлекая зарубежные инвестиции и крупные международные компании, что в свою очередь положительно влияет на экономическую статистику страны в сфере IT", – отметил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
На площадке Digital Bridge 2023 государственные органы, крупные компании, международные технопарки и другие организации подписали 29 документов, направленных на развитие IT-инноваций. МЦРИАП РК заключил 3 меморандума, в том числе с фондом ICPC о проведении чемпионата мира по программированию в 2024 году в Казахстане. Международный технопарк Astana Hub подписал 8 меморандумов, направленных на развитие экосистемы технологических стартапов в Центральной Азии, венчурного рынка Казахстана путем популяризации венчурных инвестиций в регионе, а также по развитию геймдев отрасли.
Ещё одно уникальное событие Digital Bridge 2023 - съёмка реалити-шоу о стартапах Meet the Drapers. В этом году они впервые провели съёмку в Центральной Евразии. Четыре казахстанских стартапа, прошедших предварительный отбор, представили свои проекты, и только один из них прошёл в полуфинал конкурса. Однако согласно условиям конкурса, пока не разглашается информация о том, кто именно из Казахстана будет бороться за шанс получить инвестиции в размере одного миллиона долларов.
Тим Дрейпер высоко оценил прогресс Казахстана в цифровой сфере, отметив Министерство цифрового развития РК, и подчеркнул важную роль Astana Hub в формировании сильного сообщества стартапов и его положительное воздействие на молодежь.
В рамках форума также впервые состоялся саммит Google for Startups. Представители 15 стран-партнёров компании, участвующих в программе акселерации Google for Startups, прибыли в Казахстан, где провели собственное экспертное мероприятие. Это стало логическим развитием успешного сотрудничества между Google for Startups и Astana Hub в рамках Silkway Accelerator. Стоит отметить, что через эту программу прошли 37 стартапов, общая оценка которых составила 400 миллионов долларов.
На площадке Digital Bridge 2023 традиционно были организованы многочисленные выставки и разнообразные зоны. На выставках IT-школ и региональных IT-хабов представители 16 лучших IT-школ страны и 14 региональных рассказывали посетителям о развитии цифровизации, об образовательных программах и достижениях стартапов в регионах.
На Pitching Zone, также на выставках VC, стартапов и компаний ІТ-предприниматели представили свои проекты, рассказали о своих достижениях и планах, получили обратную связь от представителей крупных корпораций в различных сферах, обсудили потенциальное сотрудничество. На ярмарке вакансий Job Fair, которая проходила проходила не только на площадке форума, но и в метавселенной, были представлены более 500 вакансий от 20 крупных компаний. Таким образом, возможность посетить ярмарку онлайн была предоставлена каждому желающему с любой точки мира.
В зоне робототехники были представлены инженерно-технические проекты школьников и студентов в областях сельского хозяйства, аэрокосмического строительства и кибербезопасности. Кроме того, здесь прошли соревнования чемпионов мирового движения FIRST в битве роботов, а также гонка дронов под названием Drone Racing. Посетители форума имели возможность пообщаться с чемпионами Международного FIRST Global Challenge 2023 - чемпионата мира по робототехнике, который в прошлом году проходил в Швейцарии и в текущем году - в Сингапуре. Здесь они смогли рассмотреть их проекты, которые признаны лучшими среди команд 190 стран мира, в деталях.
Безусловно, самой захватывающей и долгожданной частью Digital Bridge 2023 стала Astana Hub Battle – одна из крупнейших стартап-битв в мире IT. В батле приняли участие более 200 IT-компаний из Центральной Евразии, соперничая за общий призовой фонд в размере $125 000 для дальнейшего развития своих IT-продуктов. В текущем году победители Astana Hub Battle были определены в пяти номинациях, каждая из которых принесла им $25 000. Лучшими признаны: MyMind, Porte, Beksar, MyStory и Qtap.
"Мы выражаем огромную благодарность всем участникам, гостям, спикерам, особенно же спонсорам за поддержку и значительный вклад в развитие экосистемы. Этот форум является одной из ключевых частей нашей миссии в сфере развития технологического предпринимательства в регионе, а также в популяризации отечественной стартап-культуры и поиске новых участников экосистемы. Поздравляем всех причастных с успешным проведением крупнейшего в Центральной Азии IT-форума и с нетерпением ожидаем новых достижений в мире инноваций и стартапов. До встречи на Digital Bridge 2024!" - подчеркнул Магжан Мадиев, СЕО Astana Hub.
Digital Bridge 2023 превратился в настоящее музыкальное событие, когда на его сцене "зажег" всемирно известный диджей и обладатель премии Grammy - Imanbek. Его выступление и история успеха на мировой арене, безусловно, оказалось невероятным и вдохновляющим для тысячи участников форума.
Напомним, 12-13 октября в столице Казахстана прошел Digital Bridge 2023 - крупнейший в Центральной Азии IT-форум. Организаторами форума выступили Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, акимат города Астаны и международный технопарк Astana Hub. Генеральный спонсор - Kaspi.kz. Спонсоры и партнеры - Freedom bank, Visa, Yandex, Citix, Ozon, ТТС, Halyk, Eurasian bank, BI Group, Allur, Bereke bank, Huawei, Mycar, Kazakhtelecom, Kcell, Tele2, Altel, Beeline, КазМунайГаз, Qazaqgaz, Битрикс 24, QIC, KDSS, 7Generation, Binance.
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