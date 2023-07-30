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pixabay.com Сегодня, 02:48
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Сегодня, 02:48
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Фото: pixabay.com

Диетолог назвала опасные для желудка продукты

Чрезмерное употребление вредных продуктов может приводить к развитию серьёзных заболеваний. Диетолог, клинический нутрициолог Наталья Коренева рассказала, какая пища опасна для здоровья желудка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

По словам специалиста, слишком горячая и холодная пища оказывает термическое воздействие на слизистую оболочку желудка и может со временем повредить пищевод.

Также организм плохо реагирует на жирную, жареную и острую пищу. Чтобы сохранить здоровье желудка и печени диетолог советует выбирать щадящие способы приготовления пищи: тушение, варка, пар.

Чрезмерное употребление кофе, особенно натощак, может привести к повышению кислотности желудка. Также натощак не рекомендуется употреблять фрукты и соки, отметила Коренева.

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Сегодня, 02:48
239
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