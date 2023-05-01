Диалог культур. Как работает столичный дом дружбы

Фото: Бауыржан Жуасбаев

Столичный Дом дружбы открылся в июле 2018 года и стал ресурсным, информационно-методическим центром для развития потенциала этнокультурных объединений и столичной Ассамблеи. Какие функции выполняет Дом дружбы, и как он способствует сохранению культуры этнических групп, рассказал в интервью корреспонденту BaigeNews.kz директор Дома Нуралы Айдашев.

- Какова цель существования Дома дружбы?

- Деятельность столичного Дома дружбы направлена на укрепление казахстанской идентичности и общенационального единства, на решение общих задач по сохранению традиций, языков, культур этнических групп столицы, формированию межэтнической толерантности и общественного согласия, интеграции усилий этнокультурных объединений в достижении целей и задач Ассамблеи.

Здесь расположены 23 этнокультурных объединения, прошедших аккредитацию в прошлом году.

- Какие функции выполняет Дом дружбы?

- Столичный Дом дружбы координирует деятельность структур Ассамблеи народа Казахстана города Астаны: научно-экспертной группы, Совета матерей, Совета аксакалов, представительства РОО "Ассамблея жастары" и др. Важным направлением деятельности является продвижение государственного языка. При Доме дружбы работают кабинет казахского языка, Клуб ситуативного казахского языка "Мәміле".

У нас сформировался пул представителей различных этносов, владеющих государственным языком. Члены Ассамблеи города, свободно владеющие им, активно участвуют в разъяснении государственной политики межэтнического согласия.

В Доме дружбы активную деятельность ведут творческие коллективы при этнокультурных объединениях, их сейчас 56. В 2018 году было 37. В 2019 году пять творческих коллективов получили звание "Народный".

- Какие мероприятия проводятся в Доме дружбы?

- В течение 2022 года года столичной Ассамблеей был проведен комплекс разноформатных мероприятий, направленных на укрепление межэтнического согласия и толерантности. Из 153 мероприятий 15 - республиканского масштаба, три - международного, 138 - городского.

Столичный Дом дружбы постоянно принимает на своей площадке зарубежные делегации. В прошлом году в Доме дружбы побывали делегации из Российской Федерации, Польши, Германии, Кыргызстана, Азербайджана, а уже в этом году – делегация Республики Узбекистан.

В целях координации благотворительной деятельности в Доме дружбы создан Центр "Парасат", аккумулирующий оказание помощи социально-уязвимым слоям населения. В 2021-2022 годах организовано 70 благотворительных акций на сумму 60 миллионов тенге. В прошлом году в Костанайскую область для пострадавших от пожара было направлено 40 тонн товаров первой необходимости на общую сумму 14 миллионов тенге.

Особое внимание уделяется развитию института медиации, как альтернативного способа решения споров в обществе. Ежегодно проводятся семинары по обучению непрофессиональных медиаторов и членов Ассамблеи переговорным процессам основам конфликтологии. На сегодня в составе городской АНК зарегистрировано 10 непрофессиональных, 8 профессиональных медиаторов.

- Какие категории населения могут прийти в Дом дружбы и с какой целью?

- В Дом дружбы могут прийти абсолютно все граждане. Количество посетителей столичного Дома дружбы к 2021 году должно было составить 25 тысяч человек. На сегодняшний день эта цифра составила 30 тысяч человек.

Это обусловлено тем, что в Доме дружбы проводятся мероприятия разного характера и масштаба. К примеру, международные и республиканские конференции, круглые столы, объединяющие учёных, общественных деятелей страны и зарубежных стран. Приходят представители центров социальной поддержки, пожилые люди, дети с ограниченными возможностями, солдаты военно-патриотических организаций. А также молодёжь столицы, студенты и школьники, звёзды эстрады, спортсмены, деятели культуры.

- Какой бюджет выделяется государством на содержание Дома дружбы? Как расходуются эти средства?

- Деньги выделенные из местного бюджета расходуются на содержания Дома дружбы, на оплату труда сотрудников, социальные налоги и отчисления, проведение обучающих семнаров, общественно-массовых, культурных мероприятий.

Кроме того, в Управлении внутренней политики Астаны на запрос редакции ответили, что здание Дома дружбы находится на балансе КГУ "Қоғамдық келісім" при акимате. В связи с этим, на содержание данного здания выделяются бюджетные средства только на оплату коммунальных расходов, что составляет в среднем за один год - около семи миллионов тенге.