Деятельность нелегального склада опасных медотходов пресекли в Костанайской области
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Природоохранные прокуроры Костанайской области пресекли деятельность нелегального склада опасных медицинских отходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Специализированную природоохранную прокуратуру Костанайской области.
"В ходе анализа установлено, что ТОО "А" признано победителем по 7 процедурам государственного закупа услуг по вывозу и утилизации опасных медицинских отходов.
Поскольку мощности ТОО по утилизации расположены в пригороде Астаны, недобросовестный подрядчик решил не возить их на свой утилизационный объект каждые 3 дня, как это предусмотрено законом, а стал нелегально складировать их в Костанае. Накопление опасных отходов осуществлялось без соблюдения элементарных требований безопасности", - сообщили в прокуратуре.
По информации ведомства, для перевозки опасных грузов в столицу предприятием использовался не специализированный транспорт, а обычный грузовой автомобиль, арендованный по мобильному приложению.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 332 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
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