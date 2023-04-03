Девушку продали в сексуальное рабство в Петропавловске

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В Петропавловске задержали уроженку Акмолинской области, которая занималась торговлей людьми и их эксплуатацией. Об этом сообщили на брифинге в МВД, передаёт BaigeNews.kz.

По словам начальника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Каната Нурмагамбетова, подозреваемая через соцсети искала девушек, в том числе несовершеннолетних, из неблагополучных и неполных семей, с тяжёлым материальным положением.

"Для реализации преступного умысла женщина знакомилась с ними и путём обмана и злоупотребления доверием под предлогом оказания помощи в поиске работы приглашала в Петропавловск. По их приезде, оказывая на них психологическое давление и подавляя их сопротивление, применяя угрозы и физическое насилие, подвергала сексуальной эксплуатации и торговле", - сообщил спикер.

Подозреваемая завербовала 19-летнюю жительницу Костаная, которую продала за 250 тысяч тенге для дальнейшей сексуальной эксплуатации в саунах и гостиницах города. Потерпевшая размещена в приюте для оказания необходимой помощи.

По факту возбуждено дело по части 1 статьи 128 УК РК "Торговля людьми".