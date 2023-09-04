Детского тренера из Астаны задержали за сбыт гашиша

Тренера по лыжному спорту задержали за сбыт гашиша на территории Акмолинской области. Изъято 55 килограммов наркотика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Проведена спецоперация по перекрытию канала поставки наркотических средств на территорию столицы и области. На трассе Астана – Караганда вблизи терминала у посёлка Жибек-Жолы остановлена машина под управлением 37-летнего жителя Астаны, уроженца одного из районов области, где он занимался обучением детей лыжному спорту. В ходе санкционированного обыска авто в багажном отсеке обнаружена картонная коробка, внутри которой найдены четыре полиэтиленовых пакета с гашишем весом около 40 килограммов", - сообщили в полиции.

В тот же день близ столицы задержан ещё один оптовый сбытчик наркотических средств - 36-летний мужчина, у которого при санкционированном обыске в гараже обнаружены два полиэтиленовых пакета с аналогичным веществом весом свыше 15 килограммов.

В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде содержание под стражей.