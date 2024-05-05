Круглосуточное дежурство продолжается на паводкоопасных участках в Атырауской области

Дамбы в сотни километров и высотой от 2 до 4,5 метров построили в пострадавшей от паводков Атырауской области. В сёлах, расположенных на побережье реки Жайык, организованы пункты круглосуточного дежурства. Об этом брифинге в СЦК сообщил пресс-секретарь акима области Руслан Жумагазиев, передаёт BaigeNews.kz.

По словам спикера, в Индерском районе уровень воды в реке Жайык превысил критический уровень на 11 см. В Махамбетском районе приближается к критическому уровню: на сегодня уровень воды - 848 см при критическом в 850 см. Общая протяженность составляет 65 км. Средняя высота — 2,5-3 м. Ведутся работы по поднятию и укреплению 1,5 км дамбы.

"В селах Жарсуат и Курылыс установлены пункты круглосуточного дежурства вдоль защитных дамб", — добавил Руслан Жумагазиев.

В Атырау уровень воды в реке Жайык составляет 490 см при критическом в 550 см. На 4 мая возведено 249 км дамб из запланированных 250,7 км.

А в Кульсары Жылыойского района за последние сутки вода откачана из 78 домов, на сегодня подтопленными остаются 27 домов. Общий объем откачанной воды составляет более 4 млн кубометров. Проведена дезинфекционная обработка 1 860 объектов. Также продолжается санитарная очистка города, за последние сутки вывезено 500 тонн мусора.

"За последние сутки к электричеству подключено 16 жилых домов и 3 юридических объекта. Комиссией по оценке и возмещению ущерба на 4 мая от граждан принято 2 818 заявлений, 3 657 пострадавших получили единовременную материальную помощь в размере 100 МРП", — уточнил представитель региона.

Напомним, ранее речь шла о 100 подтопленных домах в Кульсары.

По Казахстану после эвакуации в свои дома вернулись почти 50 тысяч жителей.