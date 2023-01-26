Дети учатся в полуразрушенной школе из-за спора между подрядчиком и чиновниками в ЗКО

Фото: astanatv.kz

В полуразрушенной школе вынуждены учится дети Казталовского района из-за судебного спора между подрядчиком и западноказахстанскими чиновниками. Учебное заведение на 600 мест должны были открыть еще в минувшем году. Но ученики до сих пор сидят за партами в аварийном помещении. Третий этаж закрыли, чтобы не рухнул, треснувшую стену держат железные подпорки. Общественники винят местные власти, которые должны были контролировать процесс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"Мы недавно поднимали вопрос об остановке строительства школы в Казталовском районе. Только после этого начали обсуждать эту проблему на районном общественном совете. Такое впечатление, что об этой проблеме 3 года никто не слышал. Обидно, что нарушаются права детей. В каких условиях они учатся, и какое будет качество образования", - задается вопросом юрист Бауржан Заки.

Проблема возникла из-за удорожания стройматериалов. Сначала на объект выделили более двух миллиардов тенге. Позже проект скорректировали, добавили еще 668 миллионов тенге. Но не учли стоимость перевозки, поэтому возникли убытки, говорят представители стройкомпании. В управлении строительства парируют: это не было тайной. Чиновники обязали завершить строительство в срок и сами подали в суд на подрядчика.

"Это не обычная школа, которую нужно строить из кирпичей. Здание собирают как конструктор: сначала ставят колонну, кладут перекладину посередине, ставят колонну, закрывают потолок плиткой. И подрядчик знал, что в проект стоимость транспортных расходов не включена", - прокомментировал зам.руководителя управления строительства ЗКО Нуркен Молдашев.

Обе стороны конфликта уверяют: если выиграем, закончим строительство следующим летом. Но когда завершится судебное разбирательство - неизвестно.