main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

МИД РК Сегодня, 16:54
205
Сегодня, 16:54
205
Фото: МИД РК

Дети дипломатов и студенты: как Наурыз отметили в Китае

В Посольстве Казахстана в Китае традиционно отметили Наурыз мейрамы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Гостями и активными участниками празднования стали представители казахской диаспоры в Китае, казахстанские дипломаты и члены их семей, сотрудники Секретариата Шанхайской организации сотрудничества и представительств национальных компаний Казахстана, а также казахстанские студенты, обучающиеся в китайских вузах. 

Известный китайский писатель, бывший депутат Народного политического консультативного совета Китая, автор переводов на китайский язык произведений Абая Кунанбаева Акбар Мажит произнёс "бата" и благословил собравшихся гостей. 

Посольством организован праздничный концерт, в котором наряду с детьми дипломатов и казахстанцев, работающих в Пекине, выступили с различными номерами местные қандасы. 

Особое настроение собравшимся подарили казахские песни "Наурыз мереке", "Наурыз-Думан", танцы "Балдырған", "Аққулар" в исполнении артистов, а также состязания по таким национальным видам спорта, как "асық ату", "тоғызқұмалақ", "арқан тарту". 

Для гостей мероприятия был накрыт праздничный дастархан с богатым выбором блюд традиционной казахской кухни и главным весенним угощением – "Наурыз көже". 

Фото: МИД РК

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:54
205
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх