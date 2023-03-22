Дети дипломатов и студенты: как Наурыз отметили в Китае

Фото: МИД РК

В Посольстве Казахстана в Китае традиционно отметили Наурыз мейрамы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Гостями и активными участниками празднования стали представители казахской диаспоры в Китае, казахстанские дипломаты и члены их семей, сотрудники Секретариата Шанхайской организации сотрудничества и представительств национальных компаний Казахстана, а также казахстанские студенты, обучающиеся в китайских вузах.

Известный китайский писатель, бывший депутат Народного политического консультативного совета Китая, автор переводов на китайский язык произведений Абая Кунанбаева Акбар Мажит произнёс "бата" и благословил собравшихся гостей.

Посольством организован праздничный концерт, в котором наряду с детьми дипломатов и казахстанцев, работающих в Пекине, выступили с различными номерами местные қандасы.

Особое настроение собравшимся подарили казахские песни "Наурыз мереке", "Наурыз-Думан", танцы "Балдырған", "Аққулар" в исполнении артистов, а также состязания по таким национальным видам спорта, как "асық ату", "тоғызқұмалақ", "арқан тарту".

Для гостей мероприятия был накрыт праздничный дастархан с богатым выбором блюд традиционной казахской кухни и главным весенним угощением – "Наурыз көже".

Фото: МИД РК