Детей из малоимущих семей не докармливали в школьных столовых в ВКО

В школьных столовых в ВКО снижали нормы питания для детей, относящихся к социально уязвимым слоям населения (получающих социальную помощь, сирот, из неполных семей, оставшихся без попечения родителей) и питающихся за счёт государства. Это выявили прокуроры, передаёт BaigeNews.kz.

"Анализом установлено, что в школьных столовых были незаконно снижены нормы питания (учеников в возрасте 11-18 лет кормили по нормам 7-10 лет). К примеру, положенная норма хлеба для ученика в возрасте 11-14 лет составляет 35 грамм/день, а для 15-18 лет - 40 грамм/день, фактически дети питались со снижением нормы в два раза - 20 грамм/день (для возраста 6-10 лет)", - сообщили в прокуратуре региона.

Кроме того, у 11 предпринимателей, оказывающих услуги по питанию в школьных столовых, при оплате незаконно вычитали налог на добавленную стоимость (вместо 620 тенге оплачивалось по 553 тенге за ученика в день).

По акту прокурорского надзора семь должностных лиц Управления образования ВКО, в том числе заместитель руководителя, курирующий данное направление, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Управлением образования для 9 501 школьника региона нормы питания увеличены, 11 предпринимателям для возмещения производится перерасчёт незаконно удержанной суммы.