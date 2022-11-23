Детей и учителей эвакуировали из школы в Кызылорде

Причиной эвакуации учащихся, педагогов и персонала из школы в Кызылорде стал перцовый баллончик. Газ распылила одна из учениц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Звонок из школы по факту "отравления неизвестным веществом" поступил на канал "102". На место происшествия направилась следственно-оперативная группа.

В школе работали сотрудники полиции, медики. Пострадавших нет.

"В ходе проверки установлено, что ученица данной школы случайно распылила перцовый баллончик. По факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которого возложены эти обязанности, а равно педагогом", - сообщили в полиции.

Наказание по этой статье - штраф в размере до 160 МРП, исправительные работы либо арест на срок до 40 суток с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.