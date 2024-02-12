Десятого ребёнка родила 43-летняя жительница области Жетысу

Десятый ребёнок родился у 43-летней жительницы области Жетысу Жасии Жанатбек. Многодетная мать воспитывает семь дочерей и трёх сыновей, среди них есть двойня. О необычной семье рассказали в акимате Сарканского района, передаёт BaigeNews.kz.

Багдар и Жасия живут в городе Саркан 15 лет. Их младшая дочь Ясмин родилась совсем недавно. Благополучно родить десятого ребенка многодетной матери помогли врачи районной центральной больницы.

"Роженица 1980 года рождения. Беременность протекала хорошо, в том числе благодаря позитивному настрою женщины. В связи с показаниями 4 февраля провели кесарево сечение. Мать и малышка чувствуют себя хорошо. Сегодня их благополучно выписали. Для нашей больницы принимать десятые роды – это уникальный случай", - отметила заведующая родильным отделением районной больницы Галия Менисова.

Самому старшему ребёнку в семье – дочери Захиде 23 года. У неё самой уже двое детей.

Второй дочери Розе 19 лет, она студентка. Учится на втором курсе Казахского национального женского педагогического университета в Алматы.

Улжан, Улыхан, Жамбыл и Айторе – ещё школьники. Сладшим двойняшкам - Имрану и Ясин по три года.

Жасия Жанатбек награждена нагрудными знаками "Күміс алқа" и "Алтын алқа". 46-летний супруг Жасии занимается животноводством.

Как рассказали в родильном отделении ЦРБ Сарканского района, с начала года они приняли уже более 20 родов. Из них три роженицы были старше 40 лет.