Десятки павлодарцев потеряли сознание от жары за два дня

Фото: BaigeNews.kz

Больше 30 павлодарцев потеряли сознание от жары за два дня. Им потребовалась помощь медиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Из-за жаркой погоды в последние четыре дня количество вызовов скорой помощи в Павлодаре перевалило за 700.

"Наблюдается ухудшение состояния у пациентов, имеющих хронические заболевания, заболевания системы кровообращения, то есть с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, страдающих бронхиальной астмой", – сказала заместитель руководителя областной станции 103 Ирина Мищенко.

Из-за жары люди пьют холодную воду, едят мороженое, а восприимчивость к холодным напиткам разная, поэтому количество вызовов с температурой тоже увеличилось.

"Рекомендуем без острой надобности не находиться в открытых местах, под лучами палящего солнца, закрывать голову себе и детям, придерживаться теневой стороны, всегда иметь с собой прохладную воду. И хочется сделать акцент, что именно воду, а не сладкие напитки, которые не утоляют жажду, и, наоборот, приводят к повышению уровня сахара в крови", – отметила Ирина Мищенко.

На улице для прогулок врачи рекомендуют выбирать первую половину дня, а также вечер после 17:00, когда солнечные лучи теряют свою активность.

В Павлодарской области температура воздуха превысила многолетний максимум. Днём воздух прогревается до 36-39 градусов.