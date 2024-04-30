Десятки человек эвакуировали при пожаре в Семее
Сегодня, 02:11
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Сегодня, 02:11Сегодня, 02:11
135Фото: Telegram/МЧС РК
В Семее в одной из квартир на седьмом этаже многоквартирного жилого дома произошел пожар, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.
Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей возгорание удалось ликвидировать за 20 минут. Пожарные спасли четыре человека, эвакуирован 31 житель.
Ранее в Актобе детей эвакуировали из горящего компьютерного клуба. Причиной стало короткое замыкание электропроводов.
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