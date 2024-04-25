Детей эвакуировали из горящего компьютерного клуба в Актобе
Сегодня, 15:28
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Сегодня, 15:28Сегодня, 15:28
131Фото: МЧС РК
В Актобе ликвидировали пожар в компьютерном клубе, передаёт BaigeNews.kz.
Предварительная причина случившегося - короткое замыкание электропроводов.
"Спасатели эвакуировали 24 человека, из них пять несовершеннолетних. Пострадавших и жертв нет", - уточнили в МЧС РК.
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