  • 25 Апреля, 16:26
  • BAIGENEWS

Детей эвакуировали из горящего компьютерного клуба в Актобе

Сегодня, 15:28
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:28
Сегодня, 15:28
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Фото: МЧС РК

В Актобе ликвидировали пожар в компьютерном клубе, передаёт BaigeNews.kz.

Предварительная причина случившегося - короткое замыкание электропроводов.

"Спасатели эвакуировали 24 человека, из них пять несовершеннолетних. Пострадавших и жертв нет", - уточнили в МЧС РК.

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