Детей эвакуировали из горящего компьютерного клуба в Актобе

В Актобе ликвидировали пожар в компьютерном клубе, передаёт BaigeNews.kz.

Предварительная причина случившегося - короткое замыкание электропроводов.

"Спасатели эвакуировали 24 человека, из них пять несовершеннолетних. Пострадавших и жертв нет", - уточнили в МЧС РК.