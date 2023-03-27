Десятки балконов жилых многоэтажек могут обрушиться в Байконуре

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Прокуратура комплекса "Байконур" требует от государственного унитарного предприятия "Жилищное хозяйство" города Байконыра решить вопрос с десятками аварийных балконов, которые представляют угрозу для жизни людей, передаёт BaigeNews.kz.

Прокуратурой комплекса совместно с администрацией г. Байконура и Общественным Советом самоуправления Байконура установлены существенные нарушения закона со стороны ГУП "Жилищное хозяйство", связанные с неприятием мер по ремонту балконных плит многоквартирных домов в историческом центре города.

Согласно действующему законодательству при обнаружении признаков повреждения несущих конструкций балконов работники организаций по обслуживанию жилищного фонда должны принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций, принять меры по их восстановлению.

"Перечисленные мероприятия ГУП "Жилищное хозяйство" не выполнены в отношении десятков подверженных серьезным разрушениям и имеющих многочисленные повреждения балконов многоквартирных домов городского жилищного фонда. В целях устранения выявленных нарушений исполняющим обязанности прокурора комплекса Олегом Кимом в адрес генерального директора ГУП "Жилищное хозяйство" внесено представление, - говорится в сообщении прокуратуры комплекса "Байконур".

Данный акт прокурорского реагирования в настоящее время находится в стадии рассмотрения.