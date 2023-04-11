Дерзкое ограбление произошло в Туркестанской области

Фото: polisia.kz

Брокера ограбили в Туркестанской области. У мужчины силой забрали 2,7 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Келесский районный отдел полиции обратился местный житель, сообщивший, что его избили неизвестные и вытащили из барсетки 360 тысяч тенге, 2 000 долларов и 57 000 рублей, а также два мобильных телефона.

Факт зарегистрировали по части 2 статьи 191 УК РК - “Грабёж“.

"Задержаны шесть подозреваемых. Ими оказались жители Келесского района и Шымкента. В качестве вещественных доказательств изъяты два телефона и часть похищенных денег. Кроме того, выяснилось, что двое из подозреваемых работали около таможенного поста в Келесском районе, где занимались вымогательством у водителей грузовых автомашин и брокеров", - сообщили в полиции.

По факту проводится досудебное расследование. Подозреваемых доставили в ОП. Выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемых к другим преступлениям.