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  • Депутаты заявили о недоступности соцуслуг ВИЧ-инфицированным в Казахстане
medportal.ru Сегодня, 12:55
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Фото: medportal.ru

Депутаты заявили о недоступности соцуслуг ВИЧ-инфицированным в Казахстане

Лицам, живущим с ВИЧ, зачастую отказывают в предоставлении социальных услуг, доступных остальным казахстанцам, считает депутат мажилиса Зарина Камасова, передаёт BaigeNews.kz.

"Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан №379 запрещает ВИЧ-инфицированным детям, инвалидам, пожилым, женщинам и остальным лицам получать услуги по временному и постоянному проживанию, услуги в условиях полустационара, а также услуги на дому. К примеру, лицо с инвалидностью не может пользоваться услугами индивидуального помощника, реабилитационными услугами, не могут попасть в хоспис, дом престарелых или другое социальное учреждение", — сказала Зарина Камасова, зачитывая депутатский запрос.

Есть пример, когда указанные правила стали причиной отказа в предоставлении специальных социальных услуг для инвалида второй группы, 1989 года рождения, имеющего органическое расстройство личности.

"На протяжении последних лет после смерти родственника не имеет места проживания и нуждается в постоянном нахождении в психоневрологическом социальном интернате. Однако указанные выше правила запрещают приём и проживание таких пациентов.  Получается, что женщина-инвалид останется без жилья, без ухода, без медицинской и социальной помощи. Ей умирать на улице?" — недоумевает депутат.

Казахстан ратифицировал Конвенцию по правам человека и поддерживает все рекомендации ВОЗ в отношении соблюдения прав ВИЧ-инфицированных.

"В данном случае мы видим явное ущемление прав человека. Учитывая вышеизложенное, в целях недопущения нарушений прав человека считаем необходимым внести изменения в приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 августа 2018 года №379 "Об утверждении Правил деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги", — заключила Зарина Камасова.

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#ВИЧ #дискриминация #депутатский запрос #Минтруда
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 12:55
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