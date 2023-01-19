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spot.uz Сегодня, 11:17
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Сегодня, 11:17
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Фото: spot.uz

Депутаты просят выяснить доходы цифровых майнеров

Сенат Казахстана рассмотрел Закон о деятельности майнеров и вернул его в мажилис, передает BaigeNews.kz. Депутаты попросили внести ясность в наименованиях подвидов лицензий на осуществление деятельности по цифровому майнингу, а также исключить нормы, касающиеся рекламы деятельности цифрового майнера и уточнить сроки введения в действие норм Закона.

Закон о цифровых активах РК предусматривает:

- введение новой терминологии (цифровой актив, биржа цифровых активов, цифровой майнинг, центр обработки данных цифрового майнинга);
- лицензирование деятельности цифровых майнеров;
- осуществление деятельности цифровых майнинговых пулов;
- представление сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения;
- полномочий (прав и обязанностей) для цифровых майнеров, цифровых майнинговых пулов, уполномоченного органа;
- регламентация деятельности бирж цифровых активов;
- государственный контроль в сфере цифровых активов;
- регулирование вопросов выпуска и оборота обеспеченных и необеспеченных цифровых активов;
- требования к обеспеченным цифровым активам;
- администрирование деятельности по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов;
- ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере цифровых активов.

Кроме того, Законом предусмотрены такие нормы:

- квотирование электрической энергии уполномоченным органом в области электроэнергетики и поддержки использования возобновляемых источников энергии;
- определение условий использования электроэнергии майнерами.

"Сегодня данная сфера развивается очень высокими темпами и по неофициальным данным в международных криптобиржах зарегистрированы более одного миллиона казахстанских граждан, которые участвуют в торгах криптовалют. При этом, как известно, практически все операции с криптовалютой находятся в тени, вне правового поля Казахстана. Так для обеспечения прозрачности и безопасности рынка криптовалют предлагается обеспечить правовые условия для совершения сделок по купле и продаже криптовалют в рамках площадки Международного финансового центра "Астана". Действительно, цифровой майнинг на сегодняшний день воспринимается как высокодоходный вид деятельности", - отметил сенатор Сергей Карплюк. 

По его словам, сейчас уполномоченные органы не могут озвучить реальные доходы цифровых майнеров. Поэтому в рамках закона предусмотрены нормы, где осуществление цифрового майнинга воможно только в рамках аккредитованных майнинговых пулов. Это позволит полноценно озвучить реальные доходы казахстанских майнеров и применять в отношении них нормы налогообложения, считает депутат. 

"Вместе с тем, законом также предусматривается нормы, согласно которым казахстанские цифровые майнеры с 2024 года обязуются реализовывать 50% полученных доходов от цифрового майнинга на биржах, которые зарегистрированы на территории МФЦА. С 2025 года этот объем увеличится до 75%, тем самым данная норма позволит повысить рентабельность бирж МФЦА", - сказал Карплюк.

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#майнинг #Сенат #законопроект
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:17
191
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