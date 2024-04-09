Приход большой воды в Атырау по прогнозу ожидается в 20-х числах апреля, передает BaigeNews.kz.

Об этом в своей странице в Facebook написал депутат Мажилиса Парламента Дюсенбай Турганов. Сейчас он находится в зоне паводка. По словам мажилисмена, сегодня совместно с членами штаба по чрезвычайным ситуациям и специалистами-водниками начался облёт поймы реки Жайык. Таким образом, они пытались определить пути отвода воды до города и пропуска воды после.

"Важно было определить так называемые "узкие места", чтобы предпринять упреждающие меры. Встретились и с жителями, которые задействованы в берегоукрепительных работах. Они просят помочь с освещением, техникой, необходимы бульдозеры, экскаваторы. Дополнительно будут выделены в помощь подразделения министерства обороны. Все понимают создавшуюся ситуацию. Работают организованно и сплоченно. Под угрозой подтопления древнее городище Сарайшык", - рассказал депутат в своем посте.

Что касается оперативной обстановки, рассказал депутат, на гидропостах реки Урал продолжается повышение уровня воды. По Ириклинскому водохранилищу сбросы составляют 1500 кубометров в секунду. А по гидропостам реки Кигач обстановка стабильная, там наоборот наблюдается понижение уровня воды.

Депутаты Мажилиса работают во всех затронутых паводками регионах. Мажилисмены оказывают содействие в ликвидации последствий стихийного бедствия, а также находятся на постоянной связи с жителями и привозят гуманитарную помощь. Сергей Пономарев выкладывает в своем Instagram видео того, как общими усилиями от воды спасают населенные пункты. В одном из последних роликов мажилисмен призвал казахстанцев не отчаиваться и отметил, что лишь объединившись, мы сможем справиться с нагрянувшей бедой.

"Ситуация с паводком находится сейчас на ежечасном контроле Президента. Мы очень хорошо видим слаженную работу государственных органов, спасателей, министерства обороны. Видим, как люди делают одно дело, пытаясь спасти свой аул, свой дом, свое село", - отметил Сергей Пономарев.

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Депутат Ринат Заитов посетил Аксуатский район области Абай. Вместе с акимом района он осмотрел повреждённый в результате паводков мост через реку Богас и дорогу областного значения "Сатбаев – Аксуат". Кроме того, обсудил предстоящие работы по их восстановлению.

О тысячах неравнодушных волонтерах добровольцев со всех уголков страны, рассказала еще один депутат Вера Ким. Их мобилизовали, чтобы помочь пострадавшим от стихийного бедствия. По призыву Главы государства, отметила парламентарий, они отправились в затопленные города и села, потому что чужой беды не бывает. На местах добровольцы занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи, очищают дворы от снега и возводят укрепления, организуют питание для спасателей.