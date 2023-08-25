Деньги на ветер: почему в ВКО ремонт дорог затягивается на много лет?

У жителей Восточно-Казахстанской области, уставших от бездорожья, появилась надежда на то, что дороги в регионе все-таки будут отремонтированы. Следующий год в регионе официально объявлен годом дорог. Особое внимание власти намерены уделить трассам в приграничных районах и в зонах развития туризма, то есть там, где дорога - это не просто комфортное передвижение, но и жизненная необходимость, а зачастую и - единственная возможность связаться "с центром". Корреспондент BaigeNews.kz узнал, как продвигаются дела на самых знаменитых дорожных долгостроях области.

То яма, то канава…

О том, что в Восточном Казахстане дороги находятся в плачевном состоянии, не говорил только ленивый. Местное население давно махнуло рукой не только на качество дорожного покрытия, но и на обещания акимов и руководителей профильных ведомств о том, что та или иная трасса скоро "будет в порядке". И несмотря на то, что ежегодно выделяются немалые суммы из бюджета на реконструкцию, некоторые участки уже давно стали долгостроем, поскольку ситуация на них не меняется много лет.

"Я водитель. Много езжу по всей области, дорогу знаю. Поверьте мне, ни у кого нет никакого желания разбивать свою машину в сторону Тарбагатая, Курчума, Зайсана, Катон-Карагая, Шемонаихи, даже Риддера, до которого от Усть-Каменогорска 130 километров. Вернувшись, обязательно встанешь на ремонт или с подвеской, или с пробитым колесом, и это по мелочи. Думаю, кто ездил туда, меня поддержит", - говорит житель Усть-Каменогорска Арман Смагулов.

Водителя грузовика подержат не только его коллеги, но и аким области Ермек Кошербаев, который неоднократно говорил о бедственном состоянии дорожного покрытия в регионе. В том, что передвигаться на автомобиле в области, особенно в отдельных районах непросто, а зачастую опасно, он убедился сам, побывав в Тарбагатайском районе.

На встрече акима с населением, люди говорили о наболевшем, в том числе и необходимой реконструкции дороги республиканского значения Омск – Майкапчагай. Ремонт на ней не могут завершить уже несколько лет. Для проезда из 231 километра трассы, сейчас открыты только 162. Ситуация усугубляется тем, что Тарбагатайский – район приграничный, и достаточно далеко расположен от Усть-Каменогорска. Эта дорога соединяет сразу три страны Казахастан, Россию и Китай. Однако, для жителей Зайсанского, Тарбагатайского районов путь до областного центра мог быть значительно короче – примерно на 6-7 часов. Но людям приходится ехать в объезд участка, который находится на реконструкции, а это "лишний" 131 километр пути.

"Трасса Омск – Майкапчагай это серьезная проблема. На сегодняшний день еще продолжаются судебные разбирательства с подрядчиком. Надеемся, на их скорое завершение, и окончание ремонта дороги уже в следующем году", - сказал аким ВКО Ермек Кошербаевна встрече с населением района.

Напомним, реконструкция дороги Калбатау – Майкапчагай чуть не закончилась международным скандалом. Половина средств, выделенных на проект, была перечислена, но работы не выполнены в полном объеме. Кредит на строительство дороги дала китайская сторона, Казахстан со своей стороны дал гарантии выполнения работ. В общем, эта ситуация, так и не разрешилась. Кстати, стоимость проекта более 80 миллиардов тенге.

И это – только один из примеров.

Второй затянувшийся ремонт республиканской трассы в Катон-Карагайском районе. Работы на дороге Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай начались еще в 2017 году, но так и не завершились. Ждать, когда определенный участок на данном отрезке переведут в другую категорию, устал даже подрядчик и просто бросил проект.

Третий пример дорожного долгостроя – дорога до Риддера. О том, что проехать 130 километров от областного центра до небольшого городка непросто, знают все. О качестве этого дорожного покрытия всего насколько месяцев назад высказывался бывший аким ВКО Даниал Ахметов.

"Я знаю эту дорогу. Да, трасса до Риддера очень плохая. Правительством выделено 2,6 миллиарда тенге, но не состоялся тендер. Так бывает", - комментировал ситуацию Даниал Ахметов.

В общем, непростое хозяйство досталось его преемнику, ведь это еще не все долгострои в ВКО.

"Массу вопросов вызывает состояние дорог в Восточном Казахстане. Если на общем фоне проблем области дороги займут львиную долю, следующий год мы объявим годом дорог", - пообещал аким ВКО Ермек Кошербаев.

ДОроги ДорОги?

Судя по тому, что приоритеты следующего года определены, дороги – одна из самых больших проблем в регионе.

Однако в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона смотрят на ситуацию с оптимизмом и заверяют, что все идет по плану.

"На начало года более 90 процентов автомобильных дорог находились в удовлетворительном и хорошем состоянии. 28,4 миллиарда тенге направят на реконструкцию дорог в ВКО, это 97 проектов. Из них планируется завершить 90, а это 392 километров дорог", - сообщил исполняющих обязанности заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона Нурбек Тураров.

Известно, что всего в регионе 5 265 километров автомобильных дорог. Это 1 238 километров – республиканского значения, 1587 – областного, 2 440 километров – районного.

По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО, в основном реконструкция коснется трасс в направлениях Усть-Каменогорск – Таргын – Самарское, Курчум – Калжыр, Зайсан – Шиликты и Акжар – Шиликты, подъезды к поселку Новая Бухтарма и селу Акжар.

"На данный момент отремонтировано 150 километров из запланированных 392, что составляет 40 процентов. В целом темп работ набирает обороты", - сообщил Нурбек Тураров.

Успеют ли завершить до конца года все, что запланировали, никто не сказал, а ведь год заканчивается.

Злополучный перевал, он же - Осиновский

Отдельная история – о самом, пожалуй, известном долгострое в ВКО – дороге, ведущей к Бухтарминскому водохранилищу, по ней ежегодно приходится ездить сотням тысяч туристов, которые отправляются отдохнуть "на море", а также местному населению. Другой дороги здесь просто нет.

Состояние трассы удовлетворительное, но серпантины серьезно усложняют жизнь водителям и значительно удлиняют дорогу, ведь они тянутся извилистой лентой по склону горы. Поэтому новость о том, что планируется построить дорогу в обход Осиновского перевала, конечно, обрадовала людей.

"Дорога очень опасная, особенно для новичков. Крутые слоны и подъемы, резкие повороты, не очень хорошая видимость из-за нависающих скал, а еще в некоторых местах не все смогут разъехаться, потому что просто узко - все это наш Осиновский перевал", - даже с какой-то гордостью рассказывает водитель со стажем Владимир Степновский.

По словам мужчины, больше 50-60 километров в час здесь лучше не ездить. Особенно опасно ехать в колонне за большегрузом с прицепом. Обгон здесь не произвести, видимость нулевая, все зависит только от его скоростного режима. Но зимой из-за крутых склонов здесь ездить еще сложнее. Повороты покрываются льдом, часто их заносит снегом, в результате сорвавшиеся в обрыв машины и аварии. Поэтому трассу часто перекрывают зимой, лишая людей единственной дороги "в мир".

"Вид с Осиновского перевала просто невероятный! Мы каждый год приезжаем сюда отдыхать, а я привыкнуть не могу – как же здесь красиво! Но и страшно – смотреть вниз, проезжая перевал. Дух захватывает от высоты и красоты!", - смеясь, говорит водитель Ольга Петренко.

Возведение дороги в объезд перевала заморозили в 2017 году из-за того что два участка, через которые должна пролегать трасса, находились на землях государственного лесного фонда. В 2019 году ведомства договорились между собой, к этому времени проект оставил подрядчик, нового найти не получилось, хотя конкурс объявляли дважды. Желающих достраивать дорогу - нет, причина - банальна – за эти годы произошло серьезное удорожание проекта. К 5 миллиардам тенге, вложенным в строительство, теперь необходимо добавить еще 12 миллиардов. В общем 32 километра новой дороги действительно становятся "золотыми".

С киркой и лопатой

Самое интересное в этой истории даже не то, что строительство новой дороги протяженностью 32 километра превратилось в долгострой, и не огромная для казны цена, а то, что строили эти серпантины еще в середине XX века, в буквальном смысле вырубая в скале.

Решение проложить здесь гравийную дорогу было принято в 1940 году. Назвали ее "Восточное кольцо". Необходимость в ней была острая – других дорог просто не было. Тогда уже действовали рудники и обогатительные фабрики, и грузы летом на баржах доставляли по Иртышу, зимой по льду везли на санях. Тогда у дорожников не было ни техники, ни нужного количества лопат и кирок, потому что финансирование практически отсутствовало. На работы приехали из колхозов и совхозов со всего Восточного Казахстана, а также желающие помочь из Семипалатинской области, инженерные кадры везли со всех регионов Советского Союза,

В конце мая 1940 года работы началась, а 16 июня строители уже рапортовали об их завершении. 42 рабочих дня ушло на то, чтобы выдолбить в скале дорогу протяженностью 806 километров! Сегодня это даже трудно представить: рабочие долбили скалы, потом вывозили камни на тачках, прокладывая дорогу.

В 1941 году стройка продолжилась. По понятным причинам необходимость в ней возросла. Вторая часть тракта "Восточное кольцо" протяженностью почти 362 километра была построена и вовсе за 26 рабочих дней.

Фото: Дмитрий Чернов.