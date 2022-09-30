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Денежные сертификаты вручили акмолинским педагогам в профессиональный праздник
Торжественное собрание, посвящённое празднованию Дня учителя, состоялось в Зеренде. Наград удостоились педагоги Акмолинской области. Приятным дополнением к медалям, знакам отличия и званиям стали денежные сертификаты, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Учителей поздравил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. Глава региона отметил колоссальную работу, которая проводится для привлечения грамотных специалистов. Например, по грантам акима на сегодня обучаются 400 человек. В этом году в область прибыли 450 молодых педагогов. В рамках проекта "С дипломом в село" в этом году 146 специалистам выданы кредиты на приобретение жилья (в сумме 665 миллионов тенге). И еще 325 человек получили подъемные на 100 миллионов.
"В прошлом году впервые более 10 тысячам педагогов на селе выплачивалась компенсация по коммунальным услугам, общая сумма превысила 600 миллионов тенге", – дополнил Ермек Маржикпаев.
Аким остановился на достижениях учителей в Акмолинской области.
За последние три года нагрудного знака "Ыбырай Алтынсарин" удостоились 19 педагогов, "Почетный работник образования Республики Казахстан" – 23, медали "Ветеран труда" – 25, звания "Үздік педагог" – восемь.
Руководитель региона подчеркнул, что именно благодаря кропотливому педагогическому труду акмолинцы добиваются успехов на разных поприщах.
В прошло году школьники завоевали в республиканских олимпиадах 80 медалей, из них 17 золотых, 25 серебряных и 38 бронзовых.
"Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня. Спасибо вам за преданность профессии и заботу о наших детях. Желаю здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и творческого роста", – сказал Ермек Маржикпаев.
Напомним, в 2020 году постановлением акимата Акмолинской области утверждён порядок присвоения педагогам местного знака отличия и почетного звания.
Звание "Педагогтың кәсібиміндеттерін үлгілі орындағаны үшін" и сертификат на два миллиона 450 тысяч тенге присуждены преподавателю физики Казахского высшего педагогического колледжа имени Ж.Мусина Толегену Омирбеку и учителю биологии и химии школы села Окжетпес Бурабайского района Гульнар Сеитовой.
Знака отличия "Педагогтың адал еңбегі үшін" и сертификата на 1,5 миллиона тенге удостоены учитель химии областной специализированной школы-лицея-интерната №4 "Болашак" Степногорска Светлана Губских и учитель казахского языка и литературы IT лицея-интерната "Білім-Инновация" Куаныш Мурзагельдина.
Нагрудным знаком "Ыбырай Алтынсарин" награждены директор школы-гимназии №6 Кокшетау Гульнар Абдыкасымова, заместитель директора Высшего технического колледжа Кокшетау Азакыя Магавина, директор школы-гимназии имени Габдуллина Зерендинского района Эльмира Халелова.
Нагрудного знака "Почетный работник образования Республики Казахстан" удостоены учитель начальных классов школы-гимназии №1 Щучинска Ольга Ботина, преподаватель психологии Казахского высшего педагогического колледжа имени Мусина в Кокшетау Асель Рахимжан, преподаватель спецдисциплин Высшего технического колледжа Щучинска Татьяна Сонина.
Почетные дипломы отличников образования вручили директору школы и учителю английского языка средней школы села Новокубанка Шортандинского района Баян Кулекиной, учителю начальных классов школы №2 Косшы Оксане Раевой и преподавателю русского языка и литературы школы №3 имени Ж.Бектурова Аккольского района Венере Худобиной, также воспитателям детских садов "Ертостик" Кокшетау и "Алтын дән" Косшы Елене Москаленко и Карлыгаш Шахановой.
Ряд педагогов награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.
Торжественное мероприятие продолжил концерт.
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