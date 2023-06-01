Лента новостей

pixabay.com/smpratt90 Сегодня, 18:34
230
Сегодня, 18:34
230
Фото: pixabay.com/smpratt90

"День матери" и "День отца" будут праздновать в Казахстане

Новые праздники появятся в Казахстане - День матери и День отца. В постановление об утверждении календаря праздничных дней внесли дополнение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Юрист "Параграф".

День матери будут отмечать во второе воскресенье мая, День отца – третье воскресенье июня. Праздники должны служить популяризации семейных ценностей, укреплению института семьи и воспитания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:34
230
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх