"День матери" и "День отца" будут праздновать в Казахстане

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Новые праздники появятся в Казахстане - День матери и День отца. В постановление об утверждении календаря праздничных дней внесли дополнение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Юрист "Параграф".

День матери будут отмечать во второе воскресенье мая, День отца – третье воскресенье июня. Праздники должны служить популяризации семейных ценностей, укреплению института семьи и воспитания.