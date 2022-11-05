Демократический прорыв – эксперт о шести Законах, подписанных Токаевым

Фото: sarangazeti.kz

Подписание Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым целого ряда важных законов, принятых по итогам состоявшегося в июне 2022 года республиканского референдума о внесении изменений и дополнений в Конституцию станет прорывным шагом страны на пути к демократизации общества и политической модернизации. Такое мнение высказал известный казахстанский юрист, заместитель председателя палаты юридических консультантов Карагандинской области, заместитель председателя общественного совета города Караганды Александр Бочаров, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мне кажется, что это демократический прорыв, который позволит нам сделать шаг вперёд к демократии, чувству ответственности человека за свой выбор. В выборном процессе депутатов Мажилиса Парламента, маслихатов мы возвращаемся к смешанной системе. Другими словами, часть депутатов будет выдвигаться не только по партийным спискам, как это угодно той или иной партии, а будет опция сделать это в порядке самовыдвижения, либо от соответствующих организаций избирательных округов. То есть, человеку не обязательно проходить партийный отбор для того, чтобы попасть в тот или иной орган представительной власти. Для многих граждан эта поправка является долгожданной, учитывая, что в Казахстане немало активных и ответственных граждан, желающих улучшить жизнь в нашем государстве, но они не разделяют взгляды той или иной политической партии. Соответственно, в предыдущие годы они лишались возможности баллотироваться в те или иные представительные органы", - считает эксперт.

Александр Бочаров также обратил внимание, что в связи вводимыми поправками в стране вводится выборность акимов районов и городов областного значения, отныне их будут избирать на альтернативной основе.

"Выбранные нами депутаты маслихатов будут принимать решения по кандидатуре того или иного акима, как минимум, на альтернативной основе, а могут даже и не поддержать ни одного из предложенных кандидатов, и тогда вышестоящий орган будет должен представить другого специалиста на эту должность", - пояснил спикер.

Эксперт призвал казахстанцев быть реалистами и понимать, что реформы не могут заработать одномоментно, однако, они создают твёрдую основу для прогресса в будущем.

"Все разом решить нельзя, но тот фундамент, который сейчас закладывается в изменениях, в частности, выборного законодательства, идёт с посылом на будущее. Демократизация всех выборных процессов будет только усиливаться. Я уверен, что в десятилетней перспективе, возможно, мы придём к тому, что будем сами выбирать акимов городов, областей, к этому сейчас все идет. Казахстанское общество сейчас пропитано духом свободы и демократии, я чувствую эти веяния. Учитывая все вышесказанное, я уверен, что поправки в законодательство положительно скажутся на политической активности граждан. Сегодня нельзя оставаться вне политики, учитывая непростую геополитическую обстановку в мире. Так или иначе, любой гражданин Казахстана следит за тем, что происходит в мире, делает свои выводы. Постепенная демократия избирательного законодательства подталкивает граждан к тому, чтобы более активно включатся в политическую жизнь. Эффект будет. Сегодня люди говорят о политике, активно следят за деятельностью Главы государства, анализируют его встречи. У нас активизировалась общественность, институту общественных советов тоже отдается особое значение. Уверен, что избирательная активность в Казахстане повысится в разы и процент желающих отдать свой голос на грядущих президентских выборах будет очень высоким", - рассказал он.

Кроме того, эксперт акцентировал внимание на Законе о внесении поправок в конституцию, согласно которым срок полномочий Главы государства ограничивается семилетним периодом без права переизбрания.

"Это опять же хороший задаток на будущее. Мы все прагматично смотрим на мир. Люди могут сказать – "К чему было делать такой жест, ведь Токаев тем самым, свой президентский срок не продлил". Да, по тому, как складываются события, мы понимаем, что через пару лет, когда у нас были бы очередные президентские выборы – большинство казахстанцев отдало бы голос за действующего лидера страны, и он благополучно находился бы на своей должности еще пять лет, но почему он решил так сделать? Потому что Президент понимает, что ограничить срок семи годами и сделать его однократным – это большой задаток на будущее. Когда мы рассматриваем проводимые реформы в Казахстане, то нужно сравнивать их адекватно историческому пути страны. Нельзя сравнивать сегодняшнюю политическую систему Казахстана с американской. Они абсолютно по-разному строились, формировались в разных условиях. Правильнее было бы, с моей точки зрения, сравнивать политическую системы и процессы, происходящие вокруг избирательного законодательства в Казахстане с нашими ближайшими соседями – Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, другими постсоветскими странами, потому что это часть истории. Сегодня Казахстан, по сравнению с нашими соседями по региону, сделал огромный прорыв. Мы не волшебники, мы не можем поменять все одномоментно. Но то, что сделано в Казахстане – это беспрецедентный шаг на территории СНГ и этому надо отдать дать уважения", - заключил собеседник редакции.

Напомним, накануне Президент публично подписал ряд законов: "О Конституционном Суде Республики Казахстан", "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", "О прокуратуре", "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации послания Главы государства от 16 марта 2022 года", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации послания Главы государства от 16 марта 2022 года"; "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных нарушениях". Государственный советник РК Ерлан Карин, комментируя принятие исторических документов, подчеркнул, что тем самым, программа масштабной политической модернизации, инициированная Главой государства, получила окончательное правовое оформление.