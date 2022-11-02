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Демаркация казахстанско-туркменской границы на Каспии: Токаев подписал закон
Президент Казахстана подписал закон о демаркации казахстанско-туркменской границы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море".
Текст Закона публикуется в печати.
Отметим, что общая протяжённость границы составляет 458,263 километра. Это самая короткая международная граница двух государств.
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