Дело о вымогательстве в Щучинске: трое обвиняемых получили сроки

Уголовное дело по вымогательству в городе Щучинске Акмолинской области получило большой общественный резонанс. Бурабайский районный суд вынес приговор в отношении троих ребят, одному из них 24 года, двоим – по 19. Несмотря на то, что защита настаивала на наказании, не связанном с лишением свободы, все трое получили реальные сроки. А. Кусаинова взяли под стражу в зале суда. Тем временем, по словам местных жителей, полиция решительно включилась в борьбу с вымогательством. Этот факт, а также пристальное внимание прессы, сделавшее судебный процесс показательным и в целом придавшее подобным фактам широкую огласку, дали свой эффект. Городская молодежь перестала жаловаться на вымогательства денег с угрозами, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Исправление без изоляции от общества невозможно"

Два заключительных судебных заседания собирали в зале Бурабайского районного суда аншлаг, а эмоциональный накал достиг своего апогея. Посерьезнели и подсудимые за стеклом. Выступление в прениях государственного обвинителя напомнило о скорой развязке.

Прокурор Магжан Салимов выразил мнение, что в ходе судебного процесса вина подсудимых установлена бесспорно. И ее в первую очередь подтверждают показания потерпевших о том, что у них вымогали деньги и свидетелей, выписки о движении денежных средств в банках второго уровня и другое.

"При назначении наказания прошу суд учесть то обстоятельство, что подсудимые на учете у нарколога либо у психиатра не состоят. Это дает основания полагать, что они при совершении уголовного правонарушения осознавали произошедшие обстоятельства", – обратил внимание прокурор.

По его мнению, принимая во внимание поведение подсудимых до и после совершения преступления, их исправление и перевоспитание возможно лишь в условиях изоляции от общества. При этом гособвинитель отметил, что отягчающих вину обстоятельств не усматривается, а к смягчающим отнес чистосердечное признание вины и раскаяние.

"Прошу признать Данилова Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 190 часть 1 (мошенничество) и 191 часть 1 (грабеж), статьей 194 часть 2 пункты 2 и 3 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору неоднократно) Уголовного кодекса Казахстана. Путем частичного сложения наказания – назначить пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении исправительной системы средней безопасности", – зачитал в прениях Магжан Салимов.

Е. Подставленникова и А. Кусаинова прокурор просил признать виновными по пункту 2 части 2 статьи 194 Уголовного кодекса (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и назначить по четыре с половиной года заключения в колонии.

"Не обосновал, в чем именно заключается моральный вред"

Напомним, один из потерпевших, К. Котов, фигурировавший в самом "последнем" эпизоде (30 и 31 мая этого года) с участием всех троих подсудимых, заявил гражданский иск. Он просил взыскать 120 тысяч тенге материального ущерба, деньги ему до настоящего времени не вернули. Моральный же вред молодой человек оценил в миллион тенге, чем, к слову, вызвал возмущение со стороны родственников подсудимых. По словам Константина, ему угрожали тем, что подъедут к дому и будут стрелять. После таких слов парень, по его словам, сильно переживал, не мог спокойно передвигаться по городу, выходить из дому. Его мама, также опасаясь, что молодые люди приведут угрозы в действие, также не могла выйти на работу.

В прениях прокурор просил возместить заявленный гражданский иск в полном объеме и взыскать 1 миллион 120 тысяч тенге в солидарном порядке.

Сам потерпевший Котов выразил полное согласие с гособвинителем.

Между тем, по мнению адвоката Н. Данилова и Е. Подставленникова, предъявленный иск не соответствует требуемой форме и содержанию.

"В документе нет четкого обоснования, в чем именно заключается моральный вред, причиненный непосредственно самому Котову. К иску не приложены документы, подтверждающие этот самый вред. Пояснения на уточняющие вопросы председательствующего судьи не делают документ легитимным, а, наоборот, вызывают еще больше вопросов", – считает Хадис Салтымуратов.

Защитник также напомнил о том, что родные его подзащитных неоднократно пытались возместить материальный ущерб. Однако все эти попытки заканчивались неудачей. К слову, на это указывал и адвокат Кусаинова.

"Но потерпевший Котов отказывается от принятия денег и понятно почему занял позицию принять их лишь по решению суда", – сказал Кайрат Рамазанов.

Возможно, защитник имел в виду, что по решению суда Котов мог рассчитывать на большую сумму, нежели просто материальный ущерб. Впрочем, все это лишь его предположения.

Так или иначе, адвокаты просили оставить иск Котова без рассмотрения, разъяснив порядок подачи гражданского иска после вступления приговора в законную силу. Напомним, 30 мая подсудимые, угрожая Котову ножом и металлической дубинкой, требовали оформить кредит. 31 мая тот перевел деньги на номер, который ему указали.

"Терпила" и его отказ от примирения

Защитник Хадис Салтымуратов не оспаривал доводы обвинения в части квалификации действий своих подзащитных. Однако в прениях он снова акцентировал внимание на своем несогласии с выводами следствия, связанными с проведенной психолого-филологической экспертизой аудиозаписи. Напомним, заседанием ранее адвокат Данилова и Подставленникова заявил ходатайство о признании доказательств, основанных на данных этой экспертизы, недопустимыми.

В судебных прениях Салтымуратов просил назначить его подзащитным наказание, не связанное с лишением свободы.

"На протяжении уже длительного времени в нашей стране развивается принцип, связанный с гуманизацией уголовного законодательства. Он включает в себя в том числе смягчение ответственности лицам, совершившим уголовные правонарушения, при этом возместивших причиненный ущерб при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств. К смягчающим относятся добровольное возмещение ущерба Ж. Нурболу, Д. Амрину, А. Димитрюку и М. Ляхову. Они, в свою очередь, в заявлениях подтверждают это и просят суд назначить им наказание, не связанное с изоляцией от общества", – отметил защитник. Он также напомнил о положительных характеристиках и отсутствии судимости.

Ранее корреспондент присутствовал на допросе одного из потерпевших – его страх и робость перед подсудимыми были очевидны. Впрочем, молодой человек неоднократно повторил, что деньги ему вернули и претензий к Данилову у него нет.

Напомним также об отчетливом "терпила", брошенном из-за стекла в сторону другого потерпевшего. К слову, единственного из пятерых, кто наотрез отказался идти с подозреваемыми на примирение.

"Виноваты безработица, пресса, банки и УБОП"

Весьма любопытным журналистам показалось выступление в прениях адвоката Кайрата Рамазанова. В первую очередь защитник А. Кусаинова дал понять, что подсудимые по этому делу изначально оказались в незавидной позиции из-за резонанса в целом, который пресса придала проблеме вымогательства в Щучинске.

"При этом маленький провинциальный Щучинск стал чуть ли не криминальной столицей Казахстана. А ход расследований некоторых преступлений оказался на контроле у главы государства. Естественно, у некоторых лиц и органов есть желание сделать этот процесс показательным и заработать себе дополнительные бонусы", – посетовал защитник.

Журналисты, по его мнению, "пытаются на этом деле поймать свою долю хайпа и увеличить количество своих подписчиков".

"На протяжении всего рассмотрения дела в течение двух месяцев рядом с потерпевшим Котовым все время находится сотрудник УБОП, который ходит в суд практически как на работу. Хотя в отношении Котова, если исходить из материалов дела, никакого постановления об обеспечении ему физической защиты не выносилось. Ничего ему не угрожает. Если в преступлении нет признаков ОПГ, при чем здесь это подразделение? И, соответственно, вопрос: что, ему делать нечего? Я подозреваю, что это делается лишь с одной целью – оказать влияние на принятие судом окончательного решения в отношении подсудимых и назначение им максимально жесткого наказания", – предположил Рамазанов.

Между тем, по словам родителей потерпевших, некоторые из них, опасаясь за жизнь и здоровье своих детей, попросили о защите полиции. Сотрудники УБОП будут находиться рядом с участвующими в процессах ребятами до окончания суда.

Среди потенциальных причин, побудивших Кусаинова преступить закон, адвокат назвал личный выбор, недостатки воспитания, ложные понятия в молодежной субкультуре, влияние среды и отсутствие в Щучинске хорошо оплачиваемой работы. Напомним, его подзащитный учится в Кокшетауском университете имени Шокана Уалиханова и, в связи со службой в армии, взял академический отпуск.

"Надо смотреть и на социально-экономическое положение молодежи в нашей стране. Когда практически все молодые люди, проживающие в моногородах, а Щучинск относится к таким, не могут найти работу с достойной заработной платой. Я полагаю, что это особенно актуально и заметно в нашем городе: молодежь, находясь в непосредственной близости от курорта Бурабай и видя воочию красивую жизнь казахстанской элиты, хочет получить такую жизнь здесь и сейчас", – размышляет участник судебного процесса.

И, наконец, банки. Напомним, в некоторых эпизодах на потерпевших оформлялись микрокредитные займы.

"Полагаю, что имеет место и неправильная политика кредитных организаций. Когда в том же Kaspi любое лицо, достигшее шестнадцати лет, может получать кредит через мобильный телефон. Что и проходило, как видим из ряда преступлений", – отметил защитник.

Говоря непосредственно о совершении преступления, он подчеркнул, что роль Кусаинова – минимальная.

"Мой подзащитный обвиняется в совершении всего одного преступления. То есть факт единичный, не характерный для его поведения. Да, он высказывал требования о передаче денег вечером 30 мая, но из его последующего поведения усматривается, что ему фактически было безразлично, выполнит Котов эти требования или нет", – считает адвокат.

Он просил судью учесть молодость троих парней.

"Полагаю, что Кусаинов в силу юного возраста не до конца осознавал противоправность своих действий. Это проявление ложного чувства солидарности со своими товарищами, когда подразумевается, что все должны действовать по общим правилам. Находясь в армии, он поменял взгляды на жизнь. Мы сейчас видим совсем другого человека, во всяком случае я, общаясь с ним весь период расследования и судебного рассмотрения, вижу разительные перемены в его поведении и оценке жизни", – убеждает Кайрат Рамазанов.

"Дайте шанс исправиться"

Вслед за своим коллегой, адвокат попросил судью назначить наказание в виде ограничения свободы, учитывая, что санкция статьи это допускает.

Подсудимым предоставили последнее слово.

"Свою вину признаю, прошу Вас принять во внимание мой возраст и дать шанс на исправление. Прошу не лишать свободы", – обратился к судье 19-летний Н.Данилов. Напомним, он предан суду по пяти эпизодам и подозревается в вымогательстве, совершенном неоднократно, группой лиц по предварительному сговору, также грабеже и мошенничестве.

"Вину полностью признаю, раскаиваюсь, прошу дать шанс на исправление, исправить ошибки. Прошу не лишать свободы", – попросил Е. Подставленников. Ему, напомним, 24 года.

"Вину признаю полностью, раскаиваюсь, за шесть месяцев в армии все осознал. Прошу, чтобы не лишали меня свободы", – произнес А. Кусаинов. В его случае, как и с Подставленниковым, речь идет о вымогательстве в группе лиц по предварительному сговору.

Общественный защитник со стороны Данилова также попросил суд принять во внимание тот факт, что они пытались наладить контакт с потерпевшим Котовым.

"Я считаю, несильный там моральный вред, физического вообще никакого вреда не было. И не лишать свободы", – обратился к суду мужчина.

На военнослужащего надели наручники в зале суда

Бурабайский районный суд под председательством судьи Салтанат Иргебаевой приговорил Н. Данилова признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 191, частью 1 статьи 190, пунктами 2 и 3 части 2 статьи 194 Уголовного кодекса. И назначить ему окончательно наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Е. Подставленников и А. Кусаинов признаны виновными по пункту 2 части 2 статьи 194 Уголовного кодекса. Первого приговорили к четырем годам лишения свободы, второго – к трем с половиной. Меру пресечения в отношении Кусаинова – "наблюдение командования воинской части за военнослужащим" изменили на "содержание под стражей". В зале суда на парня надели наручники.

К слову, в срок заключения им засчитают время нахождения под арестом (день – за полтора). Для Данилова и Подставленникова – это период с 12 июня этого года, для Кусаинова – с 4 по 10 июля.

Судья пояснила, почему назначено такое наказание.

"В период с января по мая Данилов совершил ряд уголовных правонарушений. Вина подсудимых доказана, помимо признательных показаний, материалами дела. При назначении наказания, суд учел характер и степень общественной опасности уголовного правонарушения; личность Данилова, в том числе поведение до и после совершения уголовного правонарушения. Отягчающих обстоятельств не имеется. Смягчающим его ответственность обстоятельством суд учитывает чистосердечное раскаяние, признание вины, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба четырем потерпевшим. А также мнение одного из потерпевших, который не простил подсудимых по одному из эпизодов в группе лиц по предварительному сговору", – прокомментировала Иргебаева.

Суд назначил Данилову наказание, связанное с изоляцией от общества, потому что "считает такое наказание будет необходимым и достаточным для устойчивого исправления его противоправного поведения в обществе и предупреждения новых уголовных правонарушений". Также согласно данным информационной базы правоохранительных органов, в апреле 2022 года Данилов привлекался к административной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью. А в декабре прошлого года – по статье 194 части 1 Уголовного кодекса. Но дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям – в связи с примирением с потерпевшим

Поясняя приговор в отношении Подставленникова, судья сделала акцент на совершении преступления в группе лиц по предварительному сговору. И тот факт, что он, как и Данилов, прежде привлекался к уголовной ответственности, дело также прекратили, в связи с примирением.

Почему Кусаинова суд приговорил к меньшему сроку, чем Подставленникова, хотя оба участвовали в одном и том же эпизоде? Он совершил уголовное правонарушение впервые, ранее не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности, прокомментировала Салтанат Иргебаева.

Почему подсудимым все же придется выплатить моральный вред?

Гражданский иск потерпевшего К. Котова суд удовлетворил частично.

"Взыскать в солидарном порядке с троих в пользу гражданского истца материальный ущерб в 120 тысяч тенге и компенсацию морального вреда в 600 тысяч", – зачитала Салтанат Иргебаева.

Итак, гражданский суд к потерпевшему Котову суд удовлетворил частично.

"В части материального в полном объеме, так как он не возмещен, – пояснила судья. – Согласно пункту 1 статьи 166 Уголовно-процессуального кодекса, в уголовном процессе рассматриваются иски физических и юридических лиц, причиненные непосредственно уголовным правонарушением. В данном случае было установлено, что потерпевшему Котову уголовным правонарушением причинен материальный и моральный вред. Суд учитывает ответственность за нанесенный потерпевшему моральный вред и также то, что подсудимые фактически не работают, не имеют постоянного дохода. Исходя из критериев разумности, справедливости, суд удовлетворяет в размере 600 тысяч в солидарном порядке".

В случае несогласия с приговором стороны могут обжаловать его в течение 15 дней со дня провозглашения, а подсудимые – со дня получения копии приговора.

Стало ли в Щучинске спокойней?

Напомним, о том, что в Щучинске остро стоит проблема вымогательства среди молодежи, стало известно этим летом. Некоторым родителям и ребятам надоело молчать и бояться за свою жизнь и здоровье. В суде уже рассмотрено несколько уголовных дел по вымогательству. Этот процесс получил большой общественный резонанс, как и дело о стрельбе, имевшей место 1 июня этого года. Буквально на днях в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области началось его рассмотрение. Процесс, как стало известно, закрытый. На скамье подсудимых – один человек, обвиняемый Ч.

А осенью на железнодорожных путях нашли тело студента Романа Бодагова. Его мама обратилась к президенту страны с криком о помощи: женщина умоляла первое лицо государства взять дело на личный контроль. Касым-Жомарт Токаев щучанку услышал; сегодня дело находится на стадии досудебного расследования. Семья предоставила стражам порядка все имеющиеся доказательства о том, что у парня требовали деньги и угрожали.

Корреспонденту известно, что полиция ведет активное расследование и просит всех горожан, кто столкнулся с фактами вымогательства, шантажа, угрозами физической расправы, не молчать и писать заявления. Между тем, многие молодые люди и их родные предпочитают рассказывать свои истории анонимно. Страх, что обидчиков не посадят, и они потом сведут с ними счеты, сильнее желания восстановить в родном городе правопорядок и справедливость.

Тем временем, жители Щучинска в небольшом анонимном опросе признались, что, благодаря заявленному президентом Казахстана контролю, заинтересованности полиции и повышенному вниманию журналистов, в городе в последнее время стало спокойно.

"Эти дела должны получать огласку. Когда народ знает и обсуждает, это вроде как дает гарантию, что все эти вопиющие истории разрешатся по справедливости. Ведь, по сути, ощущение безнаказанности привело к самому страшному – гибели молодого парня, которому еще жить да жить, создавать семью, растить детей. Нельзя допустить новых жертв", – поделилась Наталья. К.

"Весь наш город, затаив дыхание, следит за тем, как ответственные госорганы распутывают этот старый гордиев узел. Люди поверили, что это еще можно прекратить. И сейчас очень важно, чтобы они не игнорировали связь с вымогательством там, где речь идет о ранении, смерти или самоубийстве", – поделилась мыслями Нургайша М.

Хочется верить, что все дела ждет объективное расследование, и вымогательство в стиле девяностых в курортном городе навсегда канет в Лету.

Фото Асель Турар.