Декарбонизация 2060: куда Казахстан будет девать уголь?

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Декарбонизация Казахстана к 2060 году вызывает немало вопросов. Один из них: куда столь углеродоемкая страна денет уголь? Будет ли это закрытие шахт, либо произойдет газификация угольных пластов, либо в стране начнут развивать углехимию? Правительство конкретных планов по определению угля в будущем еще не озвучивало, однако у экспертов на этот счет уже есть предположения. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, что ждет угольную отрасль Казахстана в ближайшие 40 лет.

Исполнительный директор ОЮЛ ""Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий" Николай Радостовец отметил, что у угольщиков страны позитивный взгляд в будущее, никто от угля полностью отказываться не собирается, однако сегодня горно-металлургический сектор сталкивается с множеством проблем, поэтому все ресурсы уходят на их решение.

"Ситуация в горно-металлургическом секторе непростая, продукция, которая экспортировалась через Россию в Европу, на азиатские страны, в Корею, в Японию, - эти транспортные логистические коридоры стали работать неустойчиво, то пропускают нашу продукцию, то задерживают. У нас не расширена транспортировка грузов в Китай, нужно время, чтобы это произошло. Договоренности, которые имел наш президент в Китае, позволяет надеяться, что это будет только через несколько месяцев, поэтому мы в непростой ситуации. Также недостаточный транспортный поток реализован через порт Актау, наши возможности по развитию ГМК сдерживаются трудностями транспортировки на экспорт. Мы пытаемся не останавливать производство, ищем другие рынки сбыта. Наше правительство нам, точечно помогает отправлять грузы через Россию", - рассказал о нынешней ситуации в ГМК Николай Радостовец.

По поводу дальнейшей судьбы карбоновой промышленности Казахстана эксперт отметил, что страна чрезвычайно богата углем, у нас порядка 40 компаний занимается его поставкой, более 10 лицензий выдано на добычу. Уголь есть разного качества, на разной глубине залегания, он востребован не только в энергетике, но и как продукт, который важен для углехимии, фармацевтики, развития различных подотрослей.

"Мы считаем, что в перспективе нужно сокращать сжигание угля, но точно не сокращать производство и его добычу, нужно стимулировать компании развивать это. В ряде городов, в частности в Экибастузе необходимо создать промышленные зоны. После поездки в составе делегации в Китай, мы убедились в том, что очень много новых прогрессивных технологий позволяют выпускать качественные продукты из угля, поэтому мы сейчас по ГМП ждем китайских коллег, для того чтобы обсудить вопросы более качественной переработки угля, и получение эко-продуктов из него. У нас взгляд на развитие угольной промышленности только позитивный, потому что будущее угольной отрасли будет не в сжигании, а в переработке", - отмечает эксперт.

Также Николай Радостовец отметил, что в лучшую сторону изменится и жизнь горняков. Так, шахтерам больше не придется работать на вредном и опасном производстве, специалисты обучаться новым и востребованным направлениям, которые сделают большой прорыв в экономике страны.

"Мы уже видим, что идет углехимическое коксовое производство, активно обучаются специалисты методам производства новых продуктов из угля, кокса то, что крайне важно для металлургической промышленности. Мы сейчас кокс привозим из-за рубежа, а собственное производство позволит решить этот вопрос. Специалистов в обязательном порядке государство будет обучать, и переквалифицировать", - пояснил он.

Еще один вопрос, который вызывает тема будущей декарбонизации: что будет с мелкими ТЭЦ в регионах. Эти предприятия обеспечивают теплом целые города, сложно представить, что их можно будет в короткие сроки закрыть или перевести на газ.

"Над этим много работают акимы городов и районов. Важный вопрос: как сделать этот процесс более экологичным? Я думаю, что они будут переведены на газ. Это вопрос не одного года, территория Казахстана большая, у нас очень холодная зима. Стремясь к углеродной нейтральности в 2060-м году нам нужно нарастить ряд угольной генерации, выработку электроэнергии и тепла из угля, используя современные технологии, которые минимизируют выброс углерода. К примеру, несмотря на то, что в Дубае солнечная энергетика очень развита, они строят угольную электростанцию, берут дешевый уголь и сжигают его. Нам тоже нужно посмотреть, как оснастить районные, поселковые ТЭЦ, чтобы они могли надежно и экологично работать. Постепенно нужно создавать альтернативные источники. Так, чтобы применять ветровую и солнечную энергию, нужно разработать технологии ее хранения, они должны быть усовершенствованы", - считает Николай Радостовец.

Также эксперт отметил, что декарбонизация может затянуться, так как на ее реализацию стране потребуются большие деньги, для этого уже сейчас необходимо найти инвесторов.

"Собственных средств Казахстану не хватит. У нас было активное применение угольной генерации, нам нужно понять, где и как поставить газ в стране. Нужны кредиты, правительство, понимая серьезность вопроса, поможет в поисках вариантов, также важны налоговые послабления для компаний, которые модернизируют технологии в соответствии международными требованиями. Сейчас в мире из угля вырабатывается более 300 видов продукции, это не только химическая. Например, в Китае делают удобрения, что важно для развития сельскохозяйственного сектора. Конечно, нам нужно внедрять японские, корейские, китайские технологии, важно перенимать их опыт. Это является ключевым подходом в трансформации угольной отрасли. Мы видим, что она перспективна. Те, кто говорит, что профессия шахтера – умирающая, они ошибаются. Уголь, даже если мы прекратим его сжигать, крайне важен для будущего развития экономики Казахстана", - заключил эксперт.

Однако, директор департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии и природных ресурсов РК Айнур Копбаева уверена, что Казахстан столкнется с большим кризисом, если отстанет от мирового тренда отказа от угля.

"В стратегии достижения углеродной нейтральности этот момент прописан. В частности говорится, что постепенно станции, которые находятся на высоком износе, будут исчезать. Как вы знаете, станции старше 30-50 лет, будут исключаться путем естественного убывания. По поводу станций, которые останутся, в стратегии также предусмотрено, что в будущем на них необходимо применять технологии улавливания и хранения углерода, либо другие технологии, позволяющие сокращать выбросы. Вопрос декарбонизации страны до 2060 года не одномоментный, у нас довольно углеродоемкая экономика, поэтому все будет идти поэтапно. Мировые тренды направлены на то, что необходимо декарбонизировать экономики, если сейчас мы не начнем этот процесс, в будущем мы столкнемся с неконкурентоспособностью наших товаров. Углеродный налог уже начинает отчетность с этого года, более того у нас продукция будет менее конкурентная, страны уже отказываются потреблять энергоресурсы, которые не на чистой энергии. Это вопрос конкуренции и устойчивого развития. Также важный вопрос – улучшение экологии",- отметила Айнур Копбаева.

Также эксперт дала прогнозы по переквалификации сотрудников угольных шахт, а также отметила, что открытие новых шахт в будущем будет очень дорогой инвестицией для страны. Это будет связано с тем, что каждый раз придется закупать дорогостоящие технологии по улавливанию и хранению углерода.

"Порядка 25 000 человек работает в этой отрасли, здесь важен момент справедливого перехода, чтобы новые рабочие места были "зелеными", должна быть обеспечена переквалификация кадров. Те специалисты, которые долгое время работали, но не достигли пенсионного возраста, должны пройти переквалификацию на работу с более чистым производством. Цель парижского соглашения в том, что нужно обеспечить справедливый переход. Понятно, что мы все не на одном уровне, у Казахстана свой уникальный путь в будущее без смога и выброса вредных веществ", - отмечает Айнур Копбаева.

В свою очередь в министерстве энергетики РК сообщили, что никто от угля резко отказываться не намерен, крупные ТЭЦ переведут на газ, а угольную генерацию будут снижать постепенно.

"Текущая экологическая политика ограничивает возможности привлечения финансирования в генерацию на ископаемом топливе, что ставит перед энергетическими компаниями задачи по пересмотру своих планов развития. В этой связи будут рассмотрены современные подходы оценки по внедрению принципов ESG (Environment social governance) на энергетических компаниях страны. При этом учитывая необходимость сохранения энергетической безопасности и надежного электроснабжения экономики и населения страны, планируется сохранить роль угольной генерации до 2040 года с постепенным снижением ее доли в общей выработке электроэнергии" - сообщили в министерстве.

По информации Минэнерго в настоящее время в стране функционируют 79 электростанций, в том числе 37 ТЭЦ, 23 из которых работают на угле. Помимо этого реализуется проект "Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду" с переводом на газ, который завершат в конце 2026 года. После чего будет введено ПГУ мощностью 600 МВт.

В Министерстве национальной экономики Казахстана отметили, что углеродоемкие инвестиции будут все больше снижаться, а средства будут перенаправляться в низкоуглеродные и безуглеродные производства. Таким образом, более половины необходимых инвестиций, а это более 386 миллиардов долларов это действующие и циркулирующие в экономике инвестиции, которые будут переориентированы из сырьевых секторов в более "зеленые" сектора экономики. Остальные 223 миллиарда станут новыми инвестиционными ресурсами.